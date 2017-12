Michael Phelps y el doping: "No es bueno que dejen competir a los rusos si hubo una política de estado de dopaje"

El múltiple medallista olímpico fue contundente en su opinión sobre la decisión del COI de excluir a Rusia de los Juegos de Invierno de Pyeongchang

Michael Phelps, durante el entrenamiento con cientos de seguidores en Palermo. Foto: Under Armour

Es el único momento en el que le cambia el semblante. A Michael Phelps no le gusta cuando se habla del tema doping . Siempre fue un cruzado en esa pelea entre deporte limpio y deporte sucio. No tuvo pudores a la hora de referirse a colegas involucrados en casos sospechosos o directamente positivos. El año pasado, en Río de Janeiro, muchos atletas de Rusia quedaron inhabilitados de participar por haber sido parte de la política sistemática de dopaje del estado ruso, denunciada tras los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y confirmada tras las investigaciones a cargo del profesor Richard McLaren, que presentó su informe a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Algunos deportistas, en cambio, quedaron indemnes a las sanciones. La nadadora Yuliya Efimova, por ejemplo, llegó a obtener la medalla plateada en el Aquatic Center, de Barra da Tijuca, en los 100 metros pecho y durante la ceremonia de entrega de premios fue abucheada por el público. Lo que debía ser un festejo terminó con la nadadora llorando: nadie le perdonó su positivo de 2013 con anabolizantes ni haber estado sospechada de consumir un fármaco no permitido, situación que resolvió favorablemente tras una apelación.

Recientemente, una nueva sanción del Comité Olímpico Internacional (COI) alcanzó al Comité Olímpico Ruso, con miras a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, que se realizarán en Pyeongchang, Corea del Sur. Ello implica que los deportistas nuevamente no podrán participar. Sin embargo, se especificó que los atletas que se considere que "están limpios" podrán competir bajo la bandera olímpica. Un combo de situaciones sobre las que Phelps no ahorró términos.

-¿Qué opinión tenés acerca de lo que está sucediendo con el doping? Van a dejar competir igual a muchos atletas rusos en 2018.

-Ya lo dije en más de una oportunidad. Me parece un chiste. Es un tema muy importante. No es bueno que los dejen competir si fueron parte de una política de estado de dopaje. En su momento ya me parecía terriblemente injusto no saber si competía contra alguien que no estaba limpio. Creo que hay que limpiar todos los deportes. Me ha tocado testificar en el congreso de los Estados Unidos sobre el doping en el deporte. No es justo que haya gente que se rompa el alma todo el día y tenga que competir con otros que no siguen el mismo camino, que sólo buscan hacer trampa para llegar el objetivo. A mí es algo que me pone triste. Como fanático del deporte, me pone mal. Y también me pone mal como padre, porque tendré que explicarle a mi hijo las diferencias entre lo que está correcto y la forma equivocada de llevar adelante una carrera. Necesitamos gente que quiera cambiar las cosas en serio con el tema del doping.