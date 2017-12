"Soy el mejor de la historia", la frase de Cristiano Ronaldo tras su quinto Balón de Oro que encendió el debate: la comparación con Lionel Messi

El portugués abrió la polémica; un repaso por los títulos que ganaron y los premios individuales

Cristiano Ronaldo fue premiado ayer con el Balón de Oro de la última temporada. El portugués llegó a su quinto premio e igualó, así, a Lionel Messi. Luego de ser coronado como el mejor futbolista del año, encendió la polémica con su frase: "Soy el mejor de la historia", dijo el delantero de Real Madrid, una frase que replicó en todos los medios y volvió a poner sobre la mesa la eterna comparación entre él y el capitán argentino.

Cristiano Ronaldo renovó ayer su dominio en el viejo continente y la eterna pelea con Lionel Messi. El jugador de Real Madrid ganó cuatro de los últimos cinco Balones de Oro. Igualó a la Pulga en este premio, pero además, viene de recibir "The Best" el premio que otorga la FIFA. El portugués fue clave para que el equipo merengue que consiguió la Liga y la Champions.

Por eso en la edición de la revista francesa que otorga el premio, Cristiano no dudó: "Soy el mejor de la historia", dijo. Esa frase fue avalada, por ejemplo, por Zinadine Zidane, técnico del equipo merengue y ex campeón del mundo. "Sí, es el mejor de la historia. Hay muchos que han hecho historia pero lo que está haciendo él no lo ha hecho ninguno", remató.

Cristiano vs. Messi, en títulos

Cristiano ganó ayer su quinto Balón de Oro e igualó a Messi. Foto: Archivo

En la comparación de los títulos que obtuvieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en su historia, hay que remarcar que la Pulga sólo jugó en Barcelona y el portugués en tres equipos: Sporting Lisboa, Manchester United y Real Madrid.

Si analizamos los que logró cada uno, Messi lo supera en números. Ganó 32 sobre 26 del portugués, aunque empatan en importancia de torneos, como Champions y Mundial de Clubes. La Pulga ganó más ligas y supercopas. El portugués puede sumar un nuevo título internacional con el Mundial de Clubes que jugará este año y tiene un título que Messi no ostenta: un torneo con la selección mayor de su país, y nada menos que la Eurocopa.

Lionel Messi (32 títulos)

Champions League (4): 2006, 2009, 2011 y 2015

Ligas (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 y 2016

Copas locales (5): Copas del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017

Supercopas locales (7): Supercopa de España(2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 y 2016

Supercopas europeas (3): 2009, 2011 y 2015

Mundial de Clubes (3): 2009, 2011 y 2015

Selección (2): con la Argentina ganó los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y un Mundial juvenil en 2005.

Messi y Cristiano, la eterna comparación. Foto: Archivo

Cristiano Ronaldo (26):

Champions League (4): cuatro. Una con Manchester United (2008), tres con Real Madrid (2014, 2016 y 2017)

Ligas (5): tres Premier League con Manchester United (2007, 2008 y 2009) y dos Ligas con Real Madrid (2011 y 2014)

Copas locales (5): tres con Manchester United. FA Cup (2004) y dos Copa de la Liga (2006 y 2009). Dos Copas del Rey con Real Madrid.

Supercopas locales (5): una con Sporting Lisboa (2002), dos con Manchester United (Community Shield 2007, 2008) y dos con Real Madrid (2012 y 2017)

Supercopas europeas (3) : tres con Real Madrid (2014, 2016 y 2017)

Mundial de Clubes (3): uno con Manchester United (2008) y dos con Real Madrid (2014 y 2016)

Selección (1): con Portugal, ganó la Eurocopa 2016.

Cristiano vs. Messi, en premios

La tapa de France Football y la frase de Cristiano: "Soy el mejor de la historia". Foto: Archivo

Aquí, la comparación de los premios que ambos ganaron. Si analizamos los principales que se entregan en Europa, el portugués le lleva una leve ventaja a Messi. Cristiano ganó dos veces seguidas "The Best", el nuevo premio de la FIFA que la Pulga no tiene. Comparten récords a nivel clubes (como presencias y goles en los dos más fuertes de España), aunque el argentino lo supera en cuanto a récords en estadísticas del fútbol español. En la Champions, el que más goles hizo fue CR7.

Lionel Messi (21):

Balón de Oro (5): 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015

FIFA world Player (1): 2009

Bota de Oro (4): 2010, 2012, 2013 y 2017

Goleador de la Liga (4): 2010, 2012, 2013 y 2017

Goleador de la Champions (5): 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015

Mejor jugador de Europa (2): 2011 y 2015

Además: Messi tiene el récord de goles en una temporada, con 82 tantos en la 2011-2012. También fue el que más goles hizo en un año calendario (91 en el 2012). Fue el primer futbolista en conseguir más de 100 goles para un mismo club en competencias internacionales, además de ser el primero en marcarles a todos los equipos de la Liga en una misma temporada. Es el máximo goleador de la historia de Barcelona (524 en 605 partidos, incluyendo amistosos) y el futbolista extranjero con más partidos en la Liga, junto con el máximo anotador de ese torneo. En la selección es el máximo goleador, entre otros tantos récords.

Cristiano Ronaldo (25):

Balón de Oro (5): 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017

The Best (2): 2016, 2017

FIFA world Player (1): 2008

Bota de Oro (4): 2008, 2011, 2014 y 2015

Goleador de la Liga (4): 2008, 2011, 2014 y 2015

Goleador de la Champions (6): 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Mejor jugador de Europa (3): 2014, 2016 y 2017

Además: Cristiano fue el primer futbolista en ganar dos Botas de Oro con dos equipos distintos. Fue el primero en hacer goles en todos los partidos de la etapa de grupos en la Champions. Es el máximo goleador de la Liga de Campeones, con 115. Es el máximo goleador en la historia de Real Madrid, con 406 tantos. También el de más goles en una temporada en el club español, con 61. En Portugal es el máximo goleador de su selección, entre otros tantos récords..