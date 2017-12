El increíble gol sin arquero que se perdió Matías Paredes, aunque los Leones tuvieron un final feliz

El delantero del seleccionado masculino de hockey dispuso de una ocasión clarísima para el 2-0, pero la pudo aprovechar: "En el momento me quería morir y ahora también"

Matías Paredes, un referente de los Leones. Foto: VillarPress

Los Leones ganaban 1 a 0 en las semifinales de la Liga Mundial y buscaban asegurarse el salto al partido decisivo de estas finales en Bhubaneswar. India ya estaba al borde del knock out y había sacado al arquero para sumar a un jugador de campo. A falta de 1m45 para que concluyera el partido salió disparado el flick cruzado de Gonzalo Peillat para Matías Paredes, pero el delantero se perdió increíblemente el gol con el arco libre.

"En el momento en que me comí el gol me quería morir y ahora también, pero son cosas que pasan en el hockey. Muchas cosas para decir no tengo: fue un error", le comentó Paredes a LA NACION, desde la India. Ahora, es momento de enfocarse en la final, que será el domingo a las 11 de nuestro país, ante Australia o Alemania.