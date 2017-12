Tras conquistar YouTube, el desafío es hacerse conocidos

Consiguieron 6 millones de reproducciones con Entre las sombras; su segundo film se estrenó en el Festival de Mar del Plata

¿Cuál es la película argentina más vista en YouTube ? No es ninguno de los tanques que ya probaron su éxito masivo en las salas de cine en argentina. La que ostenta la corona virtual en el popular sitio web es Entre las sombras, una producción independiente estrenada directamente allí y que ya lleva más de 6 millones de reproducciones. Tras su repercusión en el gigante del video streaming propiedad de Google, sus realizadores redoblaron la apuesta: su segunda película, otra historia de terror y amistad llamada Sexo, zombies y Bret Michaels, se estrenó en el Festival de Mar Del Plata y luego se vio esta semana en el Bars (Buenos Aires Rojo Sangre) uno de los encuentros locales más importantes del género de terror. Y luego sí, esta misma semana, llegará a su canal de YouTube.

El film de Samot Márquez y Pablo Legeren.

Los responsables del film son el director Samot Márquez, de 32 años, que estudió cine en la Escuela de Eliseo Subiela y se define como un "cineasta que viene de YouTube" y aclara que "hoy en día la gente se acostumbra a ver películas en el celular, en cualquier lado"; y Pablo Legeren, estudiante de la Universidad del Cine, intérprete y coguionista de Entre las sombras. "Empezamos a hacer cortos hace diez años, cuando YouTube todavía no era un rival para la TV. Una miniserie que hicimos, muy amateur, tenía como 15 o 20 views, y eso nos animó a estrenar la primera película ahí. El presupuesto para Entre las sombras salió de nuestros trabajos. Nos llevó tres años".

Legeren, de 33 años, cuenta la génesis del proyecto: "La idea era hacer una película así fuera con una cámara de fotos. A veces tener que llenar formularios y esperar tres o cuatro años para conseguir la financiación mata a los proyectos. Estas películas fueron hechas sin financiamiento externo y eso nos dio mucha libertad. Me encanta y veo mucho cine argentino, pero a veces somos cuatro personas en la sala y siento que las películas tienden a tratar de conseguir recursos que no son indispensables para lo que tratan de contar. Para mucha gente, YouTube no tiene legitimidad pero nuestro objetivo es hacer películas y que alguien las vea. Cuando subimos Entre las sombras a YouTube no esperábamos tantas visitas porque los videos más vistos en el sitio suelen tener no más de diez minutos. Al final esto fue la realización de lo que creemos: el que gana es el que ama lo que hace".

Esta segunda película, Sexo, zombies y Bret Michaels cuenta con la participación de alguno de los youtubers más populares en Argentina: Dross, Marito Baracus y Magnus Mefisto. "Todos ellos trabajaron con nosotros de onda y eso nos ayudó a difundir la película, nunca lo habíamos pensado como parte del proyecto, fue algo que se dio", asegura Pablo Legeren y agrega Samot: "Son personas que saben cómo encarar una cámara, aunque no sean actores del Método".

Los contactos necesarios los lograron a través de otros youtubers, como el actor y cantante Emmanuel Dannan y la cosplayer Lilia Lemoine, quien contribuyó además con los efectos especiales y el maquillaje de la película. Para Emmanuel el proyecto "es también el fruto de trabajo hecho a pulmón entre amigos. Pensamos que nos iban a sacar a patadas de todos los festivales porque no existieron organismos que nos controlaran, nosotros hicimos lo que nos gusta hacer. Tenemos un concepto un poco anárquico del arte".