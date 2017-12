Turismo Carretera: aún no hay vencedores ni vencidos, pero sí se perfila un candidato

Mazzacane hizo el mejor tiempo; Ardusso, el mejor de los tres principales candidatos al título. Canapino, segundo en el campeonato, fue sancionado y le quitaron el tiempo. Josito Di Palma, 10mo

Gastón Mazzacane, poleman en la primera clasificación en La Plata. Foto: www.actc.org.ar

LA PLATA.- No hay vencedores ni vencidos, pero la primera clasificación del Turismo Carretera, en el autódromo Roberto Mouras, marcó una línea, reflejó estados de ánimo. Como en una película, la imagen de cómo se recompuso el rostro de Facundo Ardusso (Torino) resultó la mejor secuencia de la jornada: el parejense, puntero de la Copa de Oro, el mini torneo que consagra al campeón, pasó de imaginar una prueba de rendimiento oscuro y preocupación a quedar por encima de Agustín Canapino (Chevrolet), al que le quitaron el mejor tiempo, por superar el límite de la pista en el sector 3 del circuito, y Josito Di Palma (Torino), los dos principales rivales en la pelea, aunque la lista por la corona es más extensa y agrupa, matemáticamente, a ocho candidatos. Un alivio para el santafecino, que salió airoso del examen inicial, aunque el funcionamiento del auto que alista el equipo Trotta Racing, bajo el paraguas de Renault Sport, no lo conformó; una bala perdida para sus perseguidores más cercanos, que tendrán una segunda oportunidad esta tarde, desde las 15, con televisación de DeporTV.

"Mejoramos un poquito, respecto al entrenamiento, pero el auto mantiene una ida de cola. Esta es una pista en la que el resto de los equipos tiene mucha información, porque se corre mucho y se prueba; nosotros, como equipo, estamos en desventaja. La diferencia con Gastón [Mazzacane, el poleman] es muy grande y eso es lo que más me preocupa... Son más de ocho décimas", explicaba, con tono amargo, Ardusso, que a esa altura de la tarde imaginaba que entre el mejor tiempo que registró Mazzacane -1m36seg563/1000- y el suyo se colaría una larga lista de autos. Recién salía a la pista el segundo de los cuartos de clasificación -los 15 integrantes de la Copa de Oro fueron divididos por sorteo-, y era el momento de acelerar para Canapino y Di Palma.

No llegó Ardusso a desandar la zona de la Técnica, donde se hacen las mediciones de los autos, que las novedades que se producían en el trazado le quitaban la pesadumbre con la que había bajado del Torino N°5. En el primer intento de marcar el tiempo, Canapino dibujó un trompo y sus aspiraciones se redujeron. Para el arrecifeño, que también se había despistado en el entrenamiento, no sería la peor de las noticias: al igual que en Comodoro Rivadavia, en la anteúltima fecha del calendario, el 19 de noviembre pasado, los Comisarios Deportivos le quitaron el mejor tiempo, por pisar fuera de la pista. La decisión se tomó casi media hora después de terminada la clasificación. De ilusionarse, después de marcar el segundo mejor tiempo en los entrenamientos, pasó a ser el último en la clasificación provisoria. "Me llama la atención el tiempo que se tomaron para comunicármelo, tardaron más que en la anterior carrera", explicó, disgustado. "Habrá que pensar en lo que viene, aunque mañana va a hacer más calor y será más difícil. La vuelta que pierdo es por un exceso mío, habrá que aprender", agregó Canapino, con ironía, justificando el trompo pero no la sanción.

"No fue lo ideal, pero terminamos en el puesto 8", la frase de Ardusso, el mejor de los candidatos al título. Dos por encima de Josito Di Palma y a la espera de la respuesta en pista que enseñará Canapino esta tarde.