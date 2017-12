De los lectores: cartas & mails

Alcohol a los 12; No quiere acciones; Multas para ciclistas; Aclara; No son todos iguales; Traición a la patria; No puede dormir; Pan dulce salado

Alcohol a los 12

En la Argentina, el consumo de bebidas alcohólicas (medido en alcohol por persona) es el mas alto de América latina, con un inicio desde los 12 años, a pesar de estar por ley limitada la venta a menores de 18 años.

Es una situación de peligro para la salud del consumidor y de terceros por accidentes, además de provocar mayores gastos por intervenciones hospitalarias. Irracionalmente promovido, contribuye a aumentar tanto accidentes automovilísticos, laborales y hogareños como adicciones, intoxicaciones, discapacidades, enfermedades, interacciones farmacológicas y muertes, colisionando con el derecho a la salud. Reflexionemos.

Dr. Damián Pablo Ballester

No quiere acciones

Por un lado tenemos un déficit social gigantesco marcado con un 30% de pobreza que nos golpea en la cara todas las mañanas, y que el gobierno actual marcó como "estratégico" reducir. Eso nos lleva a un déficit fiscal cuyo mayor componente es el gasto social.

Entonces el Gobierno pasa una reforma tributaria (suba de impuestos) para recaudar más, pero asfixia aún más la economía e impide nuevas inversiones. Somos el país con mayor presión tributaria, pero por otro lado, el Estado es accionista de muchas empresas. El valor de las acciones en su cartera es mayor a lo recaudado por el blanqueo.

Si es realmente estratégico bajar la pobreza, y no se pueden subir los impuestos, ¿no es momento de liquidar las acciones y aplicar ese dinero a infraestructura, jubilados, hospitales, educación, justicia y seguridad, que son la verdadera esencia de la existencia del Estado?

¿Cómo justificamos ser accionistas si no tenemos con qué pagar las cuentas? Cuando vengan tiempos mejores y no sepamos qué hacer con la plata, bueno, será momento de ver qué acciones de qué empresas se pueden comprar. Pero hoy tenemos otras prioridades.

Damián Donnelly

Multas para ciclistas

Es muy loable que la ciudad de Buenos Aires promueva la actividad al aire libre y la circulación en bicicletas. El gobierno de la ciudad ha diseñado infinidad de bicisendas por muchísimas calles en las que pueden circular en dos sentidos, pero en este caso se puso "el carro delante del caballo", ya que no determinó primero ningún reglamento de tránsito para sus usuarios.

No hay infracciones de ninguna especie para ellos cuando infringen la ley al cruzar los semáforos en rojo, al no respetar los cruces peatonales ni usar casco ni llevar alguna bocina de alerta para los peatones.

Los policías en las esquinas los ven, pero no los detienen ya que no tienen orden de hacerlo. Los peatones, al cruzar las calles, no sólo tienen que mirar la luz de cruce, sino además observar si no haya ningún ciclista cerca. ¿Cuándo se va a aplicar un reglamento de tránsito para ellos y sanciones para los que no cumplan los mínimos requisitos para circular por la ciudad?

Cecilia del Campo Wilson

Aclara

Atento al hecho de haberse publicado en la página 26 de la edición del 4 de noviembre de 2017 de este diario una nota escrita por Hugo Alconada Mon titulada: "Corrupción K. La modalidad delictiva. Convertidos en socios los amigos marplatenses temen quedar presos", en la que maliciosamente se hace una serie de referencias a mi persona sin tener prueba seria y cierta alguna, y con datos absolutamente falsos, debo aclarar que no tengo ninguna sociedad con amigos ni tengo sociedades agropecuarias.

Vivo de mi profesión y pago mis impuestos ordenadamente. Mis bienes figuran en mi declaración jurada. Soy médico neurocirujano de Mar del Plata, hijo de neurocirujano, y siempre nos hemos ocupado con amor, orgullo y dedicación a la profesión. Soy amigo de Amado Boudou y de José María Núñez Carmona desde la infancia.

Dejé pasar un tiempo razonable para serenar mi ánimo, pero creo importante para mi persona, mi familia, amigos y colegas dar a conocer mi voz ante tanta mentira y libelo.

Ignacio Mendiondo

No son todos iguales

El reciente fallo del juez federal Casanello procesando a funcionarios relacionados con el deber de hacer el inventario de glaciares tiene al menos, desde mi opinión, una injusticia y mucho sabor a poco. El fallo procesa a tres ex secretarios de Ambiente por omisiones deliberadas durante el proceso de realización del inventario, siendo que por ser autoridad de aplicación de la ley de glaciares debieron ejecutar una serie de actos para evitar que el inventario demorara tantos años en terminarse y presentarse, lo que lógicamente benefició a la empresa minera Barrick Gold asentada en San Juan y que, rodeada de glaciares y en medio de la zona periglacial, debería haber abandonado el área hace mucho tiempo si esta ley hubiese sido cumplida.

Sin embargo, el fallo también procesa al científico Ricardo Villalba, quien en esa época dirigía el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Inigla) dependiente del Conicet, y cuestiona el mismísimo inventario de glaciares a partir de -según mi opinión- un razonamiento sesgado y una interpretación tendenciosa de los testimonios y la prueba ofrecida durante la querella. El inventario es una herramienta más que promueve la ley de protección de glaciares, y hay otras que asegurarían la protección de los mismos frente a actividades riesgosas y contaminantes, claro está, si las autoridades competentes provinciales y nacionales la hicieran cumplir.

Villalba es un científico reconocido a nivel internacional, carga un premio Nobel y otros tantos que hacen que sea el orgullo para la ciencia argentina. Pero lo más importante es un reconocido defensor del ambiente, y la ley de protección de glaciares no sería tan buena si él y su equipo no hubieran participado activamente en su elaboración.

Por otra parte, este fallo desacreditando el inventario de glaciares llega en el peor momento, ya que intereses empresariales y gubernamentales pretenden modificar la ley de glaciares, lo que permitiría abrir vastas áreas de ambiente periglacial a las actividades extractivas e incrementar enormemente el riesgo ambiental no sólo para los recursos hídricos, sino sobre todo para las poblaciones del oeste argentino que viven del agua que proviene de la Cordillera de los Andes.

Por todo ello, el fallo del juez Sebastián Casanello, a pesar de generar un hito judicial y un triunfo de los defensores del ambiente al procesar a tres funcionarios nacionales, mete en una misma bolsa a este notable científico y hombre comprometido por la defensa del ambiente a partir de una visión errónea respecto del inventario de glaciares y su efecto en la protección de los mismos, y desacredita no sólo a este instrumento, sino al mismo Ianigla y las decenas de profesionales que trabajaron en su elaboración, a pesar de la escasez de recursos y el ninguneo de aquellos que afortunadamente hoy están procesados. En la próxima batalla para defender la ley de glaciares, el Ianigla será un actor fundamental. Defendámoslo.

Lic. Eduardo Sosa

Jefe de Gabinete, Secretaría de Ambiente de Mendoza

Traición a la patria

Cristina Fernández de Kirchner se equivoca cuando, refiriéndose a la imputación que le formula el juez Bonadio de traición a la patria, en el zarandeado tema del presunto entendimiento con Irán, dice que traición a la patria solamente se produce en tiempos de guerra y, que ella sepa -afirma-, "acá no hubo ninguna guerra recientemente".

No sabe que en el año 1936, un oficial del Ejército Argentino, el mayor Mac Hannaford, fue acusado de traición a la patria, siendo procesado y degradado de las filas del Ejército inculpado de haber pasado secretos militares a Paraguay con motivo de la guerra que este país sostenía con Bolivia.

Otro caso, esta vez ocurrido en Francia, también en tiempos de paz, fue el famoso caso Dreyfus, por el cual se atribuyó al mismo activas maniobras de espionaje acusándosele de traición a la patria, cargo que luego fue desestimado por haberse comprobado que todo fue una maniobra de aspectos raciales por su condición de judío.

Jorge Marcovechio

No puede dormir

Cada vez que hay un evento nocturno en el Club Atlético San Isidro (CASI), los que vivimos en sus alrededores estamos condenados a no descansar.

El nivel de la música es ensordecedor e insoportable hasta las 6 de la mañana. Por un lado, las autoridades del club, sea que los eventos los organice el propio club o ceda las instalaciones a terceros, muestran una insensibilidad y muy poco respeto hacia sus vecinos. Por otro, las autoridades municipales si bien reciben las denuncias telefónicas y prometen enviar inspectores, en la práctica nunca solucionan el problema. El eslogan "San Isidro es distinto" es cierto: en todos lados se puede descansar bien menos en San Isidro. Si en algo son eficientes las autoridades, es en aumentar las tasas municipales.

Carlos Rattazzi

Pan dulce salado

En la avenida Santa Fe esquina Riobamba hay una confitería que produce uno de los mejores panes dulces. Lo hacen durante todo el año. Su valor hasta hace pocos días era de $ 400 el kilo. Hoy entré a comprar varios y, ¡oh, sorpresa!, vale $ 480. Es 20% más caro. Argentinos, no sólo en las urnas se vota. Todos los días debemos elegir y premiar o castigar con nuestras decisiones y dentro de la ley a los abusadores y "boicoteadores" del futuro de nuestra nación.

Eduardo Lifchitz

