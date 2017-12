Mourinho le apunta a Guardiola y calienta la antesala del derby de la ciudad de Manchester

En la víspera de la visita del City a Old Trafford, el portugués arremete contra su viejo adversario en el banco y dice que sus jugadores se caen con facilidad

Mourinho y Pep estarán otra vez frente a frente.

Lionel Messi todavía era un rookie cuando sufrió, por primera vez, las provocaciones de José Mourinho. "¿Vamos a retirar la roja a Del Horno? ¿No lo suspendemos? ¿O vamos a suspender a Messi por hacer teatro? Ha hecho teatro. Yo he ido al teatro en Barcelona y puedo asegurar que es del bueno", desafió el portugués a un Messi, de 18 años, que le comenzaba a enseñar al mundo todo su potencial, frente al Chelsea en Stamford Bridge, por los octavos de final de la Champions League 2005-2006. ¿Qué había pasado? Del Horno, harto de recordar al Coyote ante un Correcaminos Messi, le había estampado una patada tremenda al rosarino. ¿Conclusión? Roja para del Horno, lamento de Mourinho en la sala de prensa. Nadie se anima a poner en jaque el talento de Mourinho para entrenar ni tampoco su capacidad para desviar la atención de la pelota, con la polémica como aliada, tan medio como fin, más tranquilidad para sus muchachos y más protagonismo para él.

Mourinho volvió a hacer de las suyas. En la previa del derby de Manchester de este domingo, caliente como siempre, mediático como nunca, el portugués apuntó contra su rival. Esta vez no es Messi, claro. Es Guardiola, vieja diana de Mou. "Conozco a Pep desde hace mucho años, sé lo que siente por su país. Tenemos derecho a tener convicciones políticas, pero no estoy seguro de que las reglas permitan mensajes políticos en el campo", soltó el DT United, en la víspera del duelo ante City. Resulta que Guardiola, fiel referente del independentismo catalán, se muestra en público con un cinta amarilla, gesto de solidaridad con los considerados presos políticos en Cataluña. "Yo creo que a mí no me dejarían hacer lo mismo", añadió. El papel de víctima lo tiene practicado el portugués, lo hizo en Italia y España, por supuesto e Inglaterra, donde tiene a los árbitros en la mira.

"Somos ciudadanos normales como todos los demás en nuestros países, pero mi duda es que nos podamos expresarnos políticamente. Esa es mi duda", insistió el portugués. La dialéctica entre Mourinho y Guardiola no es nueva. Su amistad (coincidieron en Barça, cuando el luso era ayudante de Sir Bobby Robson y el catalán todavía jugaba en el Camp Nou) devino en una de las rivalidades más emblemáticas en los bancos. "En la sala de prensa eres el puto jefe, el puto amo", le dijo Guardiola a Mourinho en la previa de las semifinales de la Champions de 2011, cuando defendían las camisetas de Barça y Madrid, respectivamente. "Tengo la misma obsesión que Mourinho por los títulos", subrayó el entrenador del City.

Pep y Mou se enfrentaron en 19 ocasiones: cuatro en el Barça-Inter; once el Madrid-Barça, una en el Chelsea-Bayern y tres en el United-City. Las estadísticas favorecen a Guardiola: ocho victorias frente a cuatro derrotas, empataron en siete oportunidades. Y los equipos del catalán gritaron más goles que los del portugués: 30 por 20. En Old Trafford se volverán a encontrar. Juego físico ante el fútbol de toque. El duelo es de estilos, no de billeteras. El pasado mercado de fichajes, el United gastó 170 millones de euros; el City, 230.

"Hay algo que no me gusta del City", reveló Mourinho. Y apuntó contra los petisos de Pep: el Kun, de De Bruyne, Silva. "Pierden el equilibrio con mucha facilidad. Sopla un poquito de viento y se caen", machacó. Hace 11 años juzgó a Messi de hacer teatro, eso sí del bueno. Hoy dice que Agüero no anda con mucha estabilidad. Pasan los años, no las mañas para Mou. El segundo de la Premier (el United, 35 puntos) recibe al primero (City, 43) si le faltaba algo de soufflé al derby, Mourinho se lo pone. El portugués enciende Manchester.