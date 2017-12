Fuertes aumentos de los impuestos al campo en San Luis

Según ruralistas, oscilan entre 40 y 200% en Inmobiliario rural y trámites

Fuerte malestar generó entre los productores agropecuarios de San Luis una suba de impuestos al campo para 2018 que llega hasta el 200 por ciento.

Según Raúl Foncueva, presidente de la Confederación Rural de San Luis, adherida a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el gobierno provincial logró aprobar en la Cámara baja una ley impositiva para el año que viene con aumentos que van del 40% al 200% en el Inmobiliario urbano y rural, el Documento Provincial para Transportar la Producción (Dopro), Ingresos Brutos, Tasas Sellos y Automotores.

El gobierno provincial, que conduce Alberto Rodríguez Saá , regula por tasa de inflación los tributos. "En el presente ciclo la inflación no supera el 25%, no obstante el aumento menor la supera en 15%", se quejó el ruralista. Vale recordar que San Luis no firmó el consenso fiscal con el gobierno nacional.

"En pocos días el Ejecutivo provincial logró que se le aprobara esa ley con la anuencia de diputados que se precian de ser opositores, siendo los únicos que votaron en contra los del bloque Cambiemos", dijo Foncueva.

Los productores de San Luis consideran que la suba impositiva es "abusiva" y castiga al sector.

"La producción no regula sus precios por inflación, sino por valores de mercado, los cuales algunos vienen deprimidos con mínimas modificaciones de hace más de tres años, como lo es el precio de la hacienda en pie siendo una provincia ganadera por excelencia", afirmó el ruralista.

"Una vez más se castiga la producción genuina. No se escucha [desde el gobierno provincial] a las entidades rurales de la provincia cuando reiteradamente manifiestan sus problemáticas, que no son pocas y con una carga tributaria en general abusiva que desalienta continuar produciendo", apuntó.

Foncueva consideró que los gobiernos provinciales y nacional "deben achicar sus gastos". En Buenos Aires, en tanto, el gobierno provincial viene de lograr la aprobación para subir un 50% el Inmobiliario rural para 2018.

También Córdoba y Santa Fe prevén fuertes incrementos en el tributo, con aumentos de hasta 37%. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, había advertido en una entrevista con LA NACION que las provincias iban a subir el inmobiliario rural por encima de la inflación proyectada y había exhortado a hacer una corrección.