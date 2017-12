San Martín, Rosas, Perón y Cristina, los acusados por "traición a la Patria"

En el día en que el juez Bonadio pidió el desafuero para encarcelarla por el acuerdo con Irán; quiénes fueron los otros referentes históricos tildados de traidores

"La historia sepulta a los mediocres y a los traidores a la Patria", lanzó Cristina Kirchner durante el discurso que encabezó para homenajear al ex presidente Juan Domingo Perón a los 40 años de su muerte. Fue en julio de 2014 cuando su vicepresidente Amado Boudou había sido procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con su función en la causa Ciccone.

Sin embargo, hoy la historia viró en su contra y el juez Claudio Bonadio reclamó al Senado su desafuero para encarcelarla por el acuerdo con Irán. Además, fue procesada con prisión preventiva por traición a la patria, lo que lo constituye en un fallo histórico.

Por la misma causa, la Justicia detuvo a su ex canciller Héctor Timerman, que permanecerá detenido en su casa debido a su estado de salud; el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D'Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.

Otros acusados por "traición a la patria"

Perón fue acusado de liderar un Comando Estratégico para que se aprobaran determinadas leyes en el Congreso. Foto: Archivo

Durante ese discurso en homenaje a los 40 años de la muerte del ex presidente, Cristina también dijo que "nadie recuerda" a los detractores de líderes como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón quienes, según ella, fueron "hostigados por grandes medios de comunicación y por los intereses dominantes". Y disparó: "A Perón lo acusaron de estupro y de tener cuentas en Suiza".

Al ex presidente lo acusó el juez Luis Botet el 17 de mayo de 1956 cuando inició una causa en su contra bajo la carátula: "Sumario instruido contra Juan Domingo Perón y otros, por 'traición a la Patria y asociación ilícita'". En ese expediente, se acusaba al jefe justicialista de liderar un Comando Estratégico para que se aprobaran determinadas leyes en el Congreso.

Además, Perón debió sobrellevar 119 procesos judiciales, uno de los cuales lo acusaba de haber tenido relaciones con Nelly Rivas, una adolescente de 15 años que fue internada en un reformatorio.

San Martín fue acusado de "robarse el ejército del norte". Foto: Archivo

Más atrás en la historia, San Martín fue tildado por "traición a la Patria" por Bernardino Rivadavia y Julián Álvarez que, en ese entonces, dirigía la Gaceta de Buenos Aires. Según explicó el militante peronista Carlos Caramello, Rivadavia había sido acusado de corrupción en un juicio que terminó con una ley de amnistía. "Aquel juicio en realidad buscaba desprestigiar a los jacobinos", señaló Caramello y agregó que Rivadavia era protegido por este medio y por la corona británica que "le permitieron boicotear, junto al director supremo Juan Martín de Pueyrredón, la campaña del General San Martín en Perú". Así, lo desfinanciaron y lo acusaron de "robarse el ejército del norte". "Rivadavia había jurado matarlo por corrupto", agregó el ex interventor del Instituto Dorrego.

Rosas fue señalado como "traidor a la patria" por el periodista José Rivera Indarte. Foto: Archivo / https://www.biografiasyvidas.com

Por su parte, Juan Manuel de Rosas también fue señalado como "traidor a la Patria" por el periodista José Rivera Indarte, quién dirigía el diario El Nacional de Montevideo. "Había sido un fanático rosista y se había vuelto un fanático converso porque Rosas no lo había salvado de ser juzgado por varios desfalcos y estafas", describió el peronista. Según explicó, en lo que se conoció como las "Tablas de Sangre", el periodista acusó a Rosas "de infinidad de crímenes además de otras cuestiones aberrantes como la de tener relaciones incestuosas con su hija Manuelita y la de practicar brujería con los cadáveres de sus progenitores". Y agregó que "el precio que él cobró fue de 'un penique por cada muerto" que incluyó en el relato. Para él, estas "invenciones" fueron las que destrozaron la imagen de Rosas: "Hoy, Rivera Indarte tiene calles, barrios, paseos y hasta shoppings a su nombre mientras que Rosas. Rosas sigue sin conseguir que una calle lleve su nombre en Buenos Aires".

Sin embargo, pese a estas acusaciones el único ciudadano que fue condenado por "traición a la patria" en la historia nacional fue el Mayor del Ejército Guillermo Mac Hannaford, ayudante del Jefe del Ejército Argentino, General Nicolás C. Accame. En 1936, Mac Hannaford fue acusado de vender información clasificada de Argentina a Bolivia y a Paraguay.