Referentes de Unidad Ciudadana cuestionaron los argumentos del juez

Más críticas kirchneristas a Bonadio por el fallo. Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi

El juez federal Claudio Bonadio volvió a ocupar ayer el centro de los cuestionamientos de parte de los ex funcionarios kirchneristas procesados anteayer por el presunto encubrimiento del atentando a la AMIA. Sus abogados, incluso, reiteraron sus acusaciones contra el Gobierno como impulsor y beneficiario de las medidas adoptadas por el magistrado.

"[Bonadio] es más peligroso para la democracia que para la Justicia", advirtió Gregorio Dalbón, abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner , para luego señalar que en la Argentina "no hay división de poderes" y que se está empezando a "encarcelar opositores".

Con su habitual estilo confrontativo, el abogado apuntó que, si fuera "tan macho", el juez hubiera detenido a la ex presidenta cuando aún no tenía fueros. "Si Cristina hubiese pisado Comodoro Py, habría explotado el país", arriesgó, en diálogo con Radio 10.

Graciana Peñafort, abogada del ex canciller Héctor Timerman , apuntó al "encono personal" del juez con la ex presidenta, pero enlazó los procesamientos y prisiones preventivas dictadas por Bonadio con un intento por "disciplinar la política".

En una entrevista con Radio Rivadavia, Peñafort cuestionó que el magistrado considerara un "acto de guerra" los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel, base sobre la cual sostuvo la imputación de "traición a la patria" de los ex funcionarios. "Ni el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, que lo declaró como delito de lesa humanidad, dijo que era un acto de guerra. En la Argentina nunca entramos en guerra con Irán", subrayó.

Peñafort confirmó que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no apelará el procesamiento, sino la detención. "No tenemos más nada que discutir con el juez Bonadio, que es un juez arbitrario, ni con la Cámara, que creemos que va a confirmar la arbitrariedad. Vamos a solicitar de inmediato la elevación a juicio oral", anunció.

Críticas políticas

Quien más claramente enlazó el accionar de Bonadio con el Gobierno fue el diputado Andrés Larroque, uno de los procesados sin prisión preventiva. "Esto es parte de esta Argentina macrista en la cual el Estado de Derecho está gravemente herido", afirmó, para apuntar al "sentido de oportunidad" de la fecha elegida por el juez: cuando "el Gobierno empezaba a tener problemas para resolver" en el Congreso el tratamiento de "las reformas que le pide el poder económico".

Según el legislador, el objetivo de la medida judicial es "distraer, ocultar y desgastar a Cristina, que es la expresión más potente de la oposición", dijo a Radio Con Vos.

En el marco de la causa iniciada por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, Bonadio pidió el desafuero de la ex presidenta y las detenciones del ex canciller Héctor Timerman, del ex secretario Carlos Zannini, del dirigente islamista Jorge "Yussuf" Khalil, del piquetero Luis D'Elía y del ex líder de Quebracho, Fernando Esteche. Por su estado de salud, Timerman fue beneficiado con arresto domiciliario. Zannini y Khalil se encuentran en el penal de Ezeiza. D'Elía y Esteche ya fueron trasladados al complejo de Marcos Paz.

Entre sus fundamentos, el juez Bonadio destacó que la "complejidad" de la maniobra desplegada en el supuesto "plan criminal" y las "relaciones internacionales" de los ex funcionarios podrían implicar "la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación".

Ayer, la diputada provincial saliente Alicia Sánchez, esposa de D'Elía, aseguró que el dirigente piquetero es "un desaparecido más". Lo hizo desde las puertas del penal de Ezeiza.

El juez Bonadio también procesó, pero sin prisión preventiva, al ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain, al ex subsecretario de Justicia Juan Martín Mena, a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, al ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al supuesto espía Ramón Allan Bogado.

Abbona y Mena, en tanto, fueron embargados por $ 50 millones. Zuain, Larroque, Parrilli y Bogado, por $ 35 millones. Deberán presentarse en Comodoro Py entre el lunes y martes de la semana próxima.