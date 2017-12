Marsiglia, Abolengo y Los Cardones, la unión detrás de otra campeona: Care Lady

Antonio, el entrenador; el haras donde fue criada la potranca y los colores de Vale Dori celebraron un nuevo triunfo de Grupo 1

Care Lady ganó en buen registro ante Amy B Key. Foto: LA NACION / Carlos Lares

Una potranca de clase mundial, profesionales que se entienden y respetan sin levantar el perfil, una crianza que ya superó los 50 años con notables resultados y un grupo de arrendatarios tocados con la varita mágica son los protagonistas de la historia. Care Lady ganó ayer el Gran Premio Copa de Plata en el hipódromo de San Isidro y fue el triunfo que completó una primera temporada en las pistas que posiblemente se corone con el título de Yegua del Año. Puso un pescuezo delante de Amy B Key para lograrlo, en una pista que le había tendido una trampa en su carrera anterior.

Así lo entendieron el jockey Eduardo Ruarte y el entrenador Antonio Marsiglia, que se unieron en el festejo como había sucedido en el Gran Premio Selección, en Palermo, hace dos meses. En el medio estuvo el tercer puesto en el Enrique Acébal, en su primera experiencia en San Isidro. "Ese día vino un poco perdida, abierta en el codo, con algunos contratiempos. Esta vez, entonces, decidimos venir más cerca, darle intención más temprano, y la yegua me hizo todo más fácil", comparó el jinete.

Para el cuidador fue la revancha inmediata que soñaba. "Ahora es un momento de euforia y hay que estudiar los próximos pasos. No tendría problemas en correrles a los machos porque sé la potranca de calidad que tengo. Incluso, cuanto más distancia corra creo que es mejor para ella. Si el Pellegrini fuera en 20 días me animaría a anotarla. Es lindo arriesgarse con un ejemplar de este nivel", dijo Marsiglia, combinando la realidad con una utopía, ya que la gran carrera del turf argentino será el sábado próximo y está cerrada la inscripción. De golpe suena un tango como ringtone de su teléfono. Mientras tanto, sigue trabajando con Old Bunch, otro de sus caballos estrellas, para estar en Maroñas el 6 de enero próximo en el Gran Premio José Pedro Ramírez (G 1), en Uruguay, su tierra.

La otra parte de los involucrados agrupa a Abolengo, la cabaña que acaba de cumplir 51 años desde que tuvo autonomía para la crianza, en su desprendimiento de El Turf, y a los tres amigos que disfrutan de su arrendamiento. "Fue a remate, tenía un precio de reserva al que no se llegó y como nos quedaron más potrancas de las que pretendíamos cuidar, la negociamos", recuerda Julio Menditeguy, que todavía no tenía un año cuando la cabaña se independizó. "Hacemos un esfuerzo económico muy grande y la satisfacción, entonces, es igual en proporción, sobre todo en tiempos en los que se escucha que se liquidan o se achican otros haras", agrega. Un tema social, cultural y político que amerita un profundo debate federal.

Andrés Martinelli, Julio Berardi y Norberto Cosenza son los titulares de la caballeriza Los Cardones. "Tuvimos a Vale Dori y ahora a esta yegua. ¿Qué más podemos pedir?", dijeron en conferencia de prensa. La comparación es odiosa y envidiable. Tienen en el stud a la potranca que venció en tres de sus seis competencias y hace dos años disfrutaron del comienzo de la campaña de la que hoy es una de las mejores embajadoras argentinas en los hipódromos de los Estados Unidos, tras su paso por Dubai.

Ayer, después de ocho años, una ganadora del Selección de Palermo logró también la Copa de Plata al final de esa temporada. Por entonces lo logró Kalath Wells, de Firmamento, al que ayer no le salió la idea de trabajo en equipo pensado con la puntera Adora Nistel y la potranca Halo Holiday. En la recta se retrasaron, mientras Amy B Key y Sinfonía Fantástica atropellaban con ilusiones, pero sin fuerza para quitarle la gloria a Care Lady.