El macrismo cuestiona el concepto de "acto de guerra"

En su afán de tomar distancia de las detenciones dispuestas por el juez Claudio Bonadio , el Gobierno dejó trascender diferencias con el fallo no sólo desde lo político -dicen que es parte de una interna peronista- sino también con sus fundamentos jurídicos: la supuesta "guerra" con Irán.

La "traición a la patria", figura elegida por Bonadio, reprime a quien "tomare las armas" contra la Argentina, "se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro".

Según el juez, el atentado a la AMIA fue un "acto de guerra" aunque no haya habido tal declaración. Tampoco la hubo en las islas Malvinas, fue uno de sus argumentos. Para la defensa de Cristina Kirchner esto es una "burrada". En términos más suaves, algunos funcionarios del Gobierno dicen coincidir.

El ministro de Justicia, Germán Garavano , le presentó al presidente Mauricio Macri , pocas horas después de conocido el fallo, un primer informe sobre la sentencia. Sólo consideró "bien sostenido" el carácter inconstitucional y hasta delictivo del pacto con Irán. No así los procesamientos por traición a la patria. "El atentado es un hecho de terrorismo y no de guerra", fue la explicación jurídica, de acuerdo con fuentes presentes en aquella reunión.

La defensa de Cristina Kirchner lo dice en términos mucho más duros: "Es un disparate y una burrada porque no hay dos bibliotecas acá: nadie sostiene la posibilidad de explicar este delito sin guerra y es un hecho de la realidad que nunca estuvimos en guerra con Irán", dijo ayer a LA NACION Alejandro Rúa, el abogado de la ex presidenta en este caso.

"Es la primera vez que una autoridad argentina dice oficialmente lo que dice ahora Bonadio. Es un hecho alejado de la realidad. Nunca se cortaron siquiera las relaciones diplomáticas", afirmó. Según Rúa, en todo caso, podría tratarse de una agresión que hubiera justificado declarar la guerra. "Pero como explica Zaffaroni, la guerra no es un acto unilateral", dijo.

Bonadio instala el concepto de guerra desde el primer punto de su fallo, cuando dice que el atentado a la AMIA fue "un acto de guerra que dejó un saldo de 85 muertos, 150 heridos y considerables daños".

Para el juez, la falta de declaración de guerra no es un obstáculo. "El propio concepto de «declaración de guerra» es un concepto propio del derecho internacional de la guerra en boga en los siglos XIX y XX, caído en desuso luego de la Segunda Guerra Mundial", afirmó. Destacó que Japón no declaró formalmente la guerra a EE.UU. antes del ataque a la base aeronaval de Pearl Harbor y también que la Argentina ocupó las islas Malvinas sin aviso previo. "Y no es creíble que alguien cuestione jurídicamente el estado de guerra entre el Reino Unido y Argentina", agregó el juez.

Para Bonadio, la clave es que haya una "agresión ilegítima en el uso de la fuerza para dirimir conflictos internacionales". Después, si el Estado agredido decide no responder -sostuvo- con la fuerza, esto no significa que el acto de guerra por agresión no se haya cometido. Tampoco, "que quienes lo perpetraron no revistan el carácter de enemigos de la Nación y que cualquier manera de ayudarlos o socorrerlos no configure la acción típica señalada por el Código Penal Argentino como el delito de traición a la patria", concluyó.

Cristina Kirchner anunció el jueves que no iba a apelar el procesamiento dispuesto en su contra por Bonadio, sino que sólo apelaría la prisión preventiva. En paralelo, dijo que recurrirá a instancias internacionales.

Pero su defensa estudia si eso es técnicamente posible porque en el fallo de anteayer las dos cosas están emparentadas: la gravedad de la acusación de haber traicionado a la patria es uno de los argumentos que utiliza Bonadio para disponer la prisión preventiva.

Zannini apelará su prisión preventiva

El abogado de Carlos Zannini , Mariano Fragueiro Frías, sostuvo ayer que "apelará el procesamiento con prisión preventiva" de su cliente, que está detenido desde el jueves. Además, dijo que el ex funcionario kirchnerista está "bien de ánimo".

"Esto es un error judicial", dijo Fragueiro Frías al analizar la acusación contra el ex funcionario. Señaló que el pacto con Irán "no es un delito, a lo sumo podrá gustar o no la política pero el memorándum no es delito". Sostuvo, además, que el fallo de Bonadio "es una resolución sin mucho fundamento, porque calificó los dos atentados como actos de guerra".