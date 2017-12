Martín Chávez: "Hay que construir el puente entre el trabajo que se va y el nuevo que surge"

Según la escueta definición de Wikipedia, Kimberly-Clark "hace productos de papel", pero es mucho más que eso. Ha creado 5 de las 8 categorías de productos en las que compite y ha logrado que marcas como Pull Ups o Kleenex sean sinónimo de pañales o de pañuelos de papel en todo el mundo.

Así como investigan las necesidades de los consumidores, están atentos a lo que quieren sus colaboradoras y se proponen seguirlas de cerca cuando se convierten en mamás.

Martín Chávez, el director de Recursos Humanos de la firma para la región Austral tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de cuidar la forma de vivir y trabajar de casi 2000 personas, 1400 en forma directa, repartidas en sus plantas de Bernal, Pilar y San Luis y en las operaciones de Chile, Uruguay y Paraguay.

Sostiene que es un mito que la modernidad eliminará el empleo y admite que desde el escritorio y los Power Points no se ven los verdaderos efectos que tiene ciertos cambios organizacionales.

Innovación: "Es un mito que la tecnología eliminará el trabajo"

"Por supuesto, que la tecnología lo transformará. Cuando implementás procesos que mejoran la productividad, eso deriva en muchos beneficios que se reinvierten. Hoy nuestras plantas son mucho más tecnológicas y más automáticas que hace 50 años y sin embargo, tenemos más empleados. La empresa empezó en Córdoba con una fábrica y dos líneas de producción con casi 100 empleados. Hoy, solo en la planta de San Luis hay 600. No vino una ola de máquinas que barrió con la gente. Por supuesto, hay que construir el puente entre ese trabajo que desaparece y el nuevo que surge".

Feedback: "No hay nada mejor que hablar con los empleados en forma directa"

"Cada vez que salimos a hablar con los empleados en forma directa -como el político que hoy timbrea- recibimos de primera mano y en forma directa, una información valiosísima que, a veces, uno al estar lejos del centro de producción o del lugar de venta, pierde".

Valorar el trabajo: "Nuestra gente está dando la milla extra"

"A veces implementamos cambios que creemos fabulosos y no nos damos cuenta del impacto terrible que tiene en la cotidianeidad de un trabajador. Nos quedamos en el Power Point pensando que funciona y nos equivocamos. Desde la dirección nos mandamos a hacer cambios porque son muy importantes para el resultado final de la organización, pero en el mientras tanto, la gente hace un esfuerzo extraordinario para asumir esos cambios. Cuando uno se para a un costado, se da cuenta de que subestimó cómo impactaba ese cambio en la tarea del empleado. Nos pasó con nuestra fuerza de venta. Charlando con ellos, ví todos los sobresefuerzos que ya están haciendo y resolviendo, cientos de problemas que no conocemos. Esa gente ya está dando la milla extra: da resultados y a la vez resuelve un montón de cosas que no sabíamos".

Sin minimizar: "Las decisiones que tomamos son correctas, pero debemos ser mejores al analizar el impacto"

"Proponemos cambios de manera muy entusiasta y positiva, pero minimizamos los efectos. Mi aprendizaje este año es que debemos ser mucho mejores al medir cuánto va a impactar el cambio".

Talento argentino: "Somos hacedores por naturaleza"

"Los argentinos nunca sabemos a qué nos enfrentamos. Culturalmente, estamos más preparados para la incertidumbre, tomamos decisiones con menos elementos, con más riesgo y tenemos períodos más cortos de autojustificación y victimización cuando algo no nos sale bien. Somos del hacer, porque si no la encaramos, la realidad argentina muchas veces nos lleva puesta. Afuera nos valoran muchísimo, y por eso nuestros ejecutivos están diseminados por KC en todo el mundo".

WhatsApp: "Para trabajar esa inmediatez es genial"

"Tengo 3 grupos de trabajo en WhatsApp. A nivel profesional, te ayuda esa inmediatez, pero a nivel social soy un poco antigrupo. Me fatiga el "Qué lindo día" y los 20 "Me gusta" que le siguen a la expresión meteorológica.

"En lo atinente a la empresa se usa mucho y todos saben qué se puede compartir y qué no. Hay una política global de redes sociales, con lo cual cada ejecutivo administra sus grupos como quiere. Es impresionante cómo afectó la comunicación. Antes te dabas cuenta de que en la planta estaban en asamblea porque los veías reunidos. Hoy la asamblea es permanente vía WhatsApp".

Yammer:"Empezamos enero de 2018 con Yammer"

"Durante 2018 toda la organización podrá usarlo. Sabemos que es un desafío enorme para la gente de Comunicación. Cuando inauguramos las oficinas remodeladas del segundo piso, las fotos de los escritorios nuevos circularon antes que nosotros lo comunicáramos. Antes el feedback lo tenias que ir a buscar leyendo comentarios escritos en las puertas del baño. Hoy, el que no lo escriba en Yammer, lo pone en su propio Facebook".

Martín Chávez

Director de RR.HH. de Kimberly - Clark

Profesión: Licenciado en Relaciones del Trabajo

Origen: argentino

Comenzó su carrera en el área de Recursos Humanos de Unilever Argentina, en 1994. Allí fue gerente de Empleos; luego, de Recursos Humanos de la unidad de Alimentos y gerente regional de Compensaciones

Casado, tiene 4 hijos y su hobby es el rugby

Empresas que perduran

James Collins y Jerry Porras

Cómo hacen las empresas que sobreviven mas de 100 años