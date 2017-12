Lo que viene 10/12 al 16/12

Los recomendados de la redacción

Cine

Llegan los últimos Jedi

Star Wars: Los últimos Jedi, episodio VIII

Estreno de este jueves

Cuando hay un texto bajo la consigna de "Lo que viene" y entre los estrenos del próximo jueves figura algo llamado Star Wars: Los últimos Jedi, episodio VIII, pero hay más que ocho películas con el sello es difícil de soslayar. La marca que viene sumando gente -y fanatismos- desde hace 40 años es garantía de expectativas, de ansiedad, de venta de nuevo merchandising. Muchos de los que vivimos en los cines en las épocas originales los estrenos de las tres primeras (Episodios de IV a VI) nos sentimos defraudados con las precuelas dirigidas por George Lucas. Y sentimos que J. J. Abrams en el debut de la nueva trilogía recuperaba el espíritu de la saga en los 70 y los 80. Pero enseguida Disney, nueva dueña de la saga, hizo una película del "universo Star Wars" que nos recordaba que el reciclaje excesivo no se iba a detener fácilmente. Y además murió Carrie Fisher. Y este octavo episodio está dirigido por Rian Johnson, el de Looper y otras credenciales que no están a la altura de las de Abrams. Esos ripios no detendrán la ansiedad genuina y/o impulsada por el megalanzamiento. Pero no todo el público será interpelado por Star Wars. Para los inmunes también se anuncian dos estrenos que pasaron por Cannes 2017: Good Time: Viviendo al límite, de los hermanos Safdie y Luna, una historia siciliana de Fabio Grassadonia y Antonio Piazza. Pero claro, estas películas a veces se atrasan porque no encuentran salas para estrenar, cosa que no le pasa a Star Wars.

Javier Porta Fouz

Cine

Pantalla italiana

Almas negras/No seas malvado

Viernes, a las 23.55/ sábado, a las 22.

En Europa Europa.

Algunos directores del cine italiano de los últimos años han demostrado que hay vida después de la vieja Cinecittà y los recuerdos de las glorias pasadas. Más allá de las fórmulas de las comedias, del realismo a ultranza y de las series que parecen haber modelado el gusto popular para siempre, un grupo de realizadores explora los viejos territorios con nueva luz y ofrece una mirada de notable intensidad y lucidez para contar otra vez grandes historias. Este mes Europa Europa ofrece varias de esas recientes películas, entre las que se encuentran relatos de iniciación, travesías personales e historias de mafia. Almas negras (2014), de Francesco Munzi, cuenta el ascenso al poder de tres hermanos en el seno de la mafia, desde la rural Calabria hasta la urbanidad milanesa, con un tono íntimo y realista, alejado de los lugares comunes y construido a partir de poderosas actuaciones. No seas malvado (2015), la obra póstuma de Claudio Caligari, celebrada en Venecia, explora la juventud de los 90 bajo el prisma pasolineano de los ragazzi di vita, aquellos jóvenes marginales de la Roma subterránea, ahora inmersos en un mundo atravesado por las drogas y el hedonismo de la virtualidad tecnológica. Ambas conjugan la inteligencia visual con una sólida vocación narrativa, dando nuevos aires a una cinematografía que parece dispuesta a propiciar su esperado regreso.

Paula Vázquez Pietro

Música Popular

Homenaje a Ellington

por la Camerata Argentina y la Big Orchestra

El sábado, a las 20.

CCK, Sarmiento 151

La suma hace la fuerza. Se supone que 26 músicos no hace una gran orquesta sinfónica pero pueden generar la cantidad de decibeles para superar a cualquier agrupación de cámara. Claro que nada de eso garantiza calidad. Lo cualitativo del asunto pasa por las obras seleccionadas, las orquestaciones, la dirección y las interpretaciones. La cita que proponen 26 músicos el próximo sábado es con la obra de Duke Ellington: "Warm valley", "Caravan", "I'm beginning to see the light", "I didn't know about you" y muchas otras. Lo que resta para garantizar la calidad será el buen entendimiento de dos agrupaciones que nacieron intramuros del CCK y que vienen realizando en sus salas ciclos de conciertos desde que comenzó la temporada, este año. Esta sociedad de los 26 es la suma de la Camarata Argentina y la Big Orchestra. La primera, que está dirigida por el violinista Pablo Agri, tiene un perfil más tanguero, aunque se asoma a los lenguajes más diversos de la música popular. La otra, conducida por el trompetista Mariano Loiácono, es una big band con todas las letras (y los instrumentos). Juntas se atreverán a los clásicos de Ellington para cerrar sus ciclos con un concierto compartido. Las entradas son gratuitas y se pueden reservar en la página web www.cck.gob.ar, desde el martes, al mediodía.

Mauro Apicella

Danza

Cinta plagada de recuerdos

Rebobinar

De Pablo Fermani

De lunes a jueves, a las 20.30.

Centro Nacional de Música, México 564.

Uno de los intérpretes más destacados que forma parte de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el bailarín y coreógrafo Pablo Fermani, da a conocer su nuevo proceso de trabajo, Rebobinar. Con esta propuesta, el equipo que dirige la coreógrafa Margarita Fernández, presenta el último trabajo de la temporada. La experiencia se inscribe en un proyecto mayor denominado Carta blanca. Sobre la experiencia dice su creador "Rebobinar nos invita a viajar en el tiempo a través de una cinta de casete (1980). Es reciclar los festejos, los misterios y las reuniones folklóricas típicas de un vínculo muy particular. No somos nada sin todo aquello que fuimos. Pongamos la lapicera y rebobinemos la cinta." Esta última es la imagen con que se difunde el espectáculo y que, seguramente, lleva a muchos memoriosos a recordar esa metodología para tratar de conservar aquello que importaba conservar: una música, una voz, un testimonio de otro tiempo. Fermani trae al presente, seguramente, muchos acontecimientos que poco se recuerdan y que están guardados muy amorosamente en la memoria. Los cuerpos de los bailarines, a través de cuatro funciones, tendrán la posibilidad de volverlos actuales para generar cierta conmoción en quien esté dispuesto a dejarse modificar por el mensaje que brote de aquella cinta.

Carlos Pacheco

Música Clásica

Coro en la Catedral

Estudio Coral de Buenos Aires

Concierto gratuito

El martes, a las 19.30.

Catedral Metropolitana.

Como buena parte de los organismos vivos, durante el invierno, los coros entran en hibernación. Este retiro transitorio, les permite recuperar sus energías y miradas por encima del horizonte de la música. Y renovar su población. A los habituales oyentes de coros, les puede parecer que, con los años, sus integrantes no envejecen. La verdad, es que se reemplazan. La voz humana tiene una corta vida útil. Y la brillantez se opaca. Además, el recambio y la circulación enriquecen con las nuevas maneras de ver las cosas de la música. Cada vez hay mayor cantidad de coros y, más visibles, los de alta calidad. Y cada vez se incorporan nuevos ámbitos, más adecuados a este empinado nivel. La Catedral Metropolitana es uno de esos ámbitos. Y la admisión de programas sin restricciones en ese templo central, aparece como una real apertura, más visible ante la actual programación de los coros. Pasado mañana, el Grupo Coral de Buenos Aires protagonizará un concierto con obras de Allegri, Holst, Kodály, Lauridsen, Penderecki, Schnittke y Taverner. Además de sus trascendentes cualidades musicales, el grupo es célebre por su labor germinal en repertorios nuevos y actualizados. No es ajeno el hecho de que su creador y director sea Carlos López Puccio, un músico que exhibe una cultura especializada de excepcional amplitud.

Jorge Aráoz Badí