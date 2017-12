Hugo Mazzacane: "Si se invirtió en el teatro Colón, también debería hacerse en el autódromo"

El presidente de la ACTC reclamó mejoras para el trazado porteño y analizó los próximos pasos de la entidad: la advertencia para los pilotos que pelean por la corona de TC, los nuevos desafíos, los escenarios y el calendario de 2018

Hugo Mazzacane habló en La Plata. Foto: www.actc.org.ar

LA PLATA.- En el autódromo Roberto Mouras, la definición del campeonato de Turismo Carretera se mezcla con el comienzo de una nueva temporada. El calendario 2018, los escenarios, las denominadas carreras especiales, el estreno de una nueva categoría, como TC Pick Up, bajo la órbita de la ACTC, modificaciones técnicas, el arribo y ascenso de pilotos, puntos que fueron abordados por el presidente de la entidad, Hugo Mazzacane, en una charla con los medios. Camisa celeste con las iniciales de la categoría bordadas a la altura del corazón, pantalón gris oscuro, el máximo dirigente del TC enseñó el mazo, aunque no siempre descubrió las cartas.

Si una fecha simbolizó los 80 años del Turismo Carretera, que se cumplieron en 2017, fue los 1000 Kilómetros de Buenos Aires. El ensayo inicial para esa puesta fueron los 500 Kilómetros de Olavarría, en 2016, y la nueva meta que se traza para el futuro inmediato son las Mil Millas. Frente a ese objetivo, el autódromo Oscar y Juan Gálvez es el escenario por excelencia del automovilismo argentino, aunque el TC se permite abrir un interrogante sobre si visitará con su categoría insignia la Catedral. "Lo que le sucedió al Super TC2000 en los 200 Kilómetros nos tiene que poner en alerta. Las fallas son importantes y se necesita inversión, obras, cuestiones que deberán resolver las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes están a cargo del autódromo. Porque transitar algunos sectores con una lluvia como la que cayó ese día es muy difícil", comentó Mazzacane sobre el mítico trazado. "Si se invirtió en el teatro Colón, también debería hacerse en el autódromo", agregó.

Pero no sería la única traba: desde el GCBA sugieren que la carrera se realice en agosto, mientras que en la ACTC ven con mejores ojos que la fecha se organice en la última semana de marzo o comienzos de abril: "Son casi nueve horas de carrera, si se larga a las 9 estaríamos terminando a las 18 y en agosto, a esa hora, no hay luz", argumentó, con lógica, el titular de la entidad.

No se vislumbra con firmeza un autódromo como reemplazo al Oscar y Juan Gálvez. Hay escenarios tentativos, como Olavarría y Toay, y también otros descartados como el de Termas de Río Hondo, por el desgaste que sufren los autos. "Las fechas que se dieron a conocer no son las definitivas, puede haber algún cambio. Por ejemplo, el Turismo Nacional nos pidió si podemos retocar alguna carrera, pero empezaríamos el 18 de febrero para finalizar el 15 de diciembre", aseveró Mazzacane, que confirmó el trazado de Viedma para apertura de temporada; el 11 de marzo, la segunda fecha del TC se desarrollará en Centenario, Neuquén. "Las tres carreras en la provincia de Entre Ríos ya fueron confirmadas [Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia], mientras que San Luis tendrá dos visitas: La Pedrera y al autódromo Rosendo Hernández", indicó el dirigente. En la charla estimó que la fecha de Comodoro Rivadavia "está más firme de lo que lo están otras ciudades" y, aunque no lo puntualizó, Olavarría y Toay tendrán su espacio en el cronograma de 2018.

La posibilidad de inaugurar dos nuevos autódromos, como el de Villicum, en San Juan, que en octubre recibirá una fecha de Superbike, y San Nicolás -se estima que las obras estarán completas en mayo próximo-, más el regreso a Río Cuarto, donde el TC compitió por última vez en 2012, con victoria de Juan Bautista De Benedictis, las tres novedades que se destacan. "Por ahí algunos autódromo se quedan sin fecha y La Plata puede ser un fusible", estimó Mazzacane, acerca del autódromo Roberto Mouras, sede de las dos últimas definiciones del título. "Posiblemente, se pueda agregar una fecha, pero será materia de análisis con la Comisión Directiva. No es algo sencillo", deslizó.

En materia de nombres, los pases de categoría todavía no fueron analizados, pero es público que Próspero Bonelli pidió dejar Ford y subirse a un Chevrolet; además, los ascensos del TC Pista serán dos: el campeón y el subcampeón, mientras que la irrupción de Facundo Chapur en las categorías de la ACTC, un viejo deseo del cordobés, que perdió su butaca en el equipo oficial Peugeot de Super TC2000, no tendrá un tratamiento particular, por más que tenga en su palmarés un campeonato de Turismo Nacional y victorias en el Super TC2000. "Hablé con él, lo vio charlando con algún equipo. Pero empezará en el Mouras, como lo hizo [Julián] Santero y [Facundo] Della Motta. No seríamos justos con ellos si le permitimos que se inicie en el TC Pista", afirmó Mazzacane, que adelantó que vería con agrado que el reglamento técnico se ajuste para la marca Dodge. Mañana, en este circuito, el UR-Racing realizará ensayos con el auto de Juan Marcos Angelini -también participarán Juan Martín Trucco y José Savino-, para probar algunas modificaciones. El spoiler delantero pasará de 40 a 60 milímetros, el alerón trasero se moverá seis centímetros hacia atrás y se pedirá que el difusor sea igual que el de Torino, de 38mm. Dodge logró este año que de 34mm se pasara a 36mm.

La definición del campeonato de Turismo Carretera 2016 tuvo la adrenalina del mejor de los desenlaces, aunque los modos provocaron una tormenta sobre la categoría. La séptuple corona para Guillermo Ortelli llegó de una manera inesperada para el piloto de Salto: en la última curva de la vuelta final Mariano Werner (Ford), en una maniobra temeraria, impactó contra Matías Rossi (Chevrolet), ambos peleaban por el título, desencadenó el caos y así le abrió la puerta para que Ortelli sumara su nuevo logro, cuando las posibilidades de consagración ya estaban perdidas para el equipo JP Carrera. En la reunión de pilotos que se realizó ayer, Mazzacane fue contundente acerca de cuál será la sanción en el caso de repetirse un episodio como el que se produjo un año atrás: se suspenderá al piloto de todas las categorías del automovilismo nacional. "Hay un acuerdo firmado, desde hace cuatro años. Cuando pasó lo de Werner y Rossi, el año pasado, el presidente del ACA, Carlos García Remohí, me consultó si la sanción que le aplicaríamos a Werner sería solo para el TC o si incluía al resto de las categorías nacionales.", comentó Mazzacane, que quería instrumentar una sanción de dos años al piloto entrerriano. Gestiones de un ex gobernador y el llamado de una terminal automotriz desalentaron la dura medida, a tal punto que lo que en un principio se comunicó como un año de suspensión, más tarde se redujo a seis meses y solo se aplicó en las categorías fiscalizadas por la ACTC. De haberse hecho extensivo el castigo, Werner no se hubiera consagrado campeón de Turismo Nacional y no sería un candidato a la corona en el Super TC2000.

La vedette de la ACTC para 2018 será el campeonato de TC Pick Up. El modelo Ford giró hoy en el trazado platense y con la nueva categoría se espera seducir a las terminales automotrices. "Es el trabajo de siete u ocho meses. Ahora, el martes, tendremos una reunión con los dueños de los equipos, donde presentaremos los prototipos que se le encargaron a [Marcos] Jakos -el propietario del Dole Racing- y el martes 19 charlaremos con los pilotos. El próximo paso, después de las presentaciones, es poner la categoría en marcha: creemos que la fecha de arranque será a fines de abril de 2018. Tendremos que ver cómo se inserta en el calendario, pero acompañará al TC Mouras, lo que se superpondría con las fechas del Super TC2000. Serán siete carreras en 2018 y, la idea, es pasar a 10 en 2019. Los pilotos serán de TC, en actividad, aunque podría haber alguna excepción. Por el momento será una categoría que se correrá acá en La Plata, más adelante veremos si tiene alcance nacional. Al comienzo hay que hacer un gran esfuerzo económico y nosotros vamos a aportar una parte del presupuesto. Si se fijan, el TC Mouras no sale a escenarios que se vayan más lejos a un radio de 300 kilómetros de La Plata, porque el 50% de los que participan pueden hacer frente al gasto, pero la otra mitad posiblemente no y eso no nos sirve", explicó Mazzacane, acerca de cómo serán las primeras marchas.