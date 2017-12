De los lectores: cartas & mails

Carta de la semana

"Estos jóvenes son nuestros"

Vale la pena poner atención en nuestros "jóvenes silenciosos". Últimamente, cuando hablamos de los jóvenes, nos invade una sensación de verdadera incógnita.

No obstante, estos jóvenes a los que he dado en llamar "jóvenes silenciosos" son los que estudian, trabajan, se esfuerzan y además encuentran tiempo para dedicar a los otros. Jóvenes universitarios con distinto tipo de formación e ideología conforman el grupo Andando.

Ellos dedican sus tardes de sábado a dar clases de apoyo escolar a niños, adolescentes y jóvenes en la villa 21-24 del barrio de Barracas.

No sólo es dable destacar el compromiso, sino la calidez y responsabilidad con la que llevan a cabo la tarea de educar. También son notables las ganas de aprender y superarse de aquellos que se acercan voluntaria y regularmente a recibir las clases.

Aprender juntos. Estos jóvenes son nuestros. Un granito de arena que vale la pena replicar. La educación te da dignidad, te abre puertas, te da la posibilidad de elegir y, sobre todo, de ser libre.

Graciela Malatto

Acosan a familiares

Llama la atención la forma que tienen algunos periodistas para tratar dramas tan terribles como lo sucedido con el submarino ARA San Juan. Acosan a los familiares con preguntas sobre lo que sienten, sabiendo positivamente que en este momento lo único que pueden sentir es un infinito dolor. Estando en esa situación las respuestas pueden estar cargadas de muchos sentimientos encontrados, casi diría que no se puede pensar. Deberían dejar que vivan el duelo con paz y no con micrófonos, con tranquilidad y mesura. Ante el dolor, respeto.

Carlota Ezcurra de del Campo

Falta la cumbrera

En una filmación relativamente reciente, realizada por un dron, se registran vistas aéreas de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. En esas imágenes se advierte que falta la cumbrera del tejado principal, ubicado detrás del frontis de la fachada.

La cumbrera es una serie de piezas cerámicas, ubicadas en la "cumbre" del techo a dos aguas, que unifica la techumbre y evita la entrada de agua al recinto cubierto. Si todavía no se ha terminado este detalle tan vital para un buen techo, es del caso advertirlo para evitar males futuros.

Arq. Luis Grossman

Protección al menor

Emisiones de radio, TV, cable, etcétera, vulneran constantemente la ley del horario de protección al menor. Se emiten en ese horario programas que contienen todo tipo de escenas de violencia, lenguaje vulgar y procaz, actos sexuales, imágenes de crueles asesinatos, torturas, violaciones, etcétera.

Incluso ese lenguaje vulgar se utiliza también en transmisiones de radio o de TV, en programas periodísticos o de interés general.

Así, lejos de mejorarse el nivel cultural de niños y adolescentes se lo disminuye precisamente en su época de formación, cuando es imprescindible presentarles valores y contenidos culturales que los eleven.

Ninguno de los organismos o secretarías encargadas de velar por los menores hace nada al respecto, ni parece importarle demasiado.

Además, la mejora del lenguaje y los contenidos de los programas no sólo beneficiaría a los niños y adolescentes, sino a todos los argentinos, sobre todo si queremos de una buena vez abandonar la mediocre senda cultural del vale todo para apuntar, en cambio, a una vida cultural que promueva valores y virtudes que nos hagan mejores como personas y como sociedad.

Miguel A. Pombo

Noche de templos

El sábado 2 de diciembre tuve oportunidad de asistir a La Noche de los Templos, y en particular al circuito guiado (en muy buena forma por guías profesionales), que incluía cuatro templos, uno de ellos la Iglesia de las Victorias, en Paraguay 1204.

En primer lugar, felicito a los organizadores de esta actividad, en la que los templos de diferentes religiones abren sus puertas al público en general brindando su espacio, su arquitectura, las explicaciones de sus religiosos y la vívida historia de las religiones en el país, donde encontramos una maravillosa realidad de libertad de todos los cultos.

A su vez, fue una magnífica oportunidad para conocer la real historia, muchas veces olvidada, muchas veces ocultada, de los religiosos. Así, en la mencionada parroquia, nos contaron lo ocurrido en los acontecimientos de 1955 con la quema de iglesias. En Las Victorias, la turba apaleó a los religiosos. El provincial Jacobo Wagner logró salvar al cardenal Caggiano, pero fue alcanzado y literalmente molido a palazos, entendemos que por el solo hecho de ser cura católico.

No murió en el momento, pero sí en los siguientes días. Entonces, ¿no merece ser considerado mártir? Seguramente nuestro papa actuará al respecto.

Ing. Raúl Ángel Rodríguez

Donar sangre

A la colecta solidaria de sangre del viernes 1/12 a la mañana, fueron alrededor de 150 personas y se hicieron aproximadamente 110 donaciones, lo que sería alrededor de 50 litros de sangre. ¡Son números increíbles que superaron todas nuestras expectativas!

Tengo que agradecer con todo el corazón a cada persona que donó, a las que tuvieron la intención pero que por algún motivo no pudieron, a los que lo hicieron a pesar de que se les bajó la presión y la pasaron feo, a todos los que ayudaron a difundir todos los días desde hace un mes, a los que sumaron gente, a quienes brindaron su apoyo, a todo el personal de la Facultad de Ingeniería que se supercomprometió y pusieron todo a disposición, a la Fundación Hemocentro Buenos Aires, al Banco de Sangre de La Plata y a la vida misma por que desde el día 1 todo fue muy bien encaminado.

Infinitas gracias a todos y cerramos con el corazón contento y los ojos empañados por la tremenda movida que pudimos hacer por mi hermosa prima Tatiana Carreté.

Nunca noté la importancia de donar, y es una lástima que no reaccionemos ante lo que otro necesita hasta que nos toca de cerca. Me llevo una tremenda enseñanza de esto. Vuelvo a agradecer con el alma a todos.

Danna Mikaela Vega

¿No será mucho?

Leemos que la ciudad de Buenos Aires iniciará pronto grandes reformas en el Aeroparque, que implicarían ganar terreno al río. Parece una obra muy vasta y compleja. Me pregunto si el municipio está en condiciones económicas, financieras y logísticas de encarar semejante proyecto.

Media ciudad está rota; el Paseo de la Rábida, en plena reforma; Puerto Madero, con su autopista; se supone que en algún momento llegará la tuneladora que soterra el Sarmiento; están transformando el zoológico, urbanizando villas de emergencia; trasladando ministerios; trasladando el Tiro Federal? ¿no es demasiado? Los contribuyentes sabemos que toda esta obra se hace con dinero prestado del exterior que cuenta 6 o 7 por ciento anual en dólares. ¿Seguirán pidiendo más y más créditos?

Elba Thomas

Ginastera y Brest

Días pasados leí la carta de Alfredo Camargo respecto del eventual cambio de nombre del CCK. No coincido con él en el tema de que se deba esperar un tiempo para cambiar el nombre del centro cultural.

Muchos promueven el nombre del doctor Favaloro y, si bien no niego sus muchísimos méritos morales y profesionales, creo que su nombre debería asociarse más a un centro de salud que a un centro cultural.

Mi propuesta es nombrar a ese centro cultural con el nombre de los que fueran los dos principales directores artísticos del mítico Instituto Di Tella: Jorge Romero Brest y Alberto Ginastera, que fueron los que, de manera institucional, dieron el mayor impulso al arte y la cultura en nuestro país en el siglo pasado.

Pocos argentinos han promovido más a la cultura y al arte nacional desde un organismo como Romero Brest y Ginastera. Es de esperar que sus nombres inspiren un movimiento cultural como el que supo generar el Instituto Di Tella, nacido en los progresistas años de la presidencia del doctor Arturo Frondizi.

De paso, en su nombre haríamos un homenaje a todos los artistas que se desarrollaron en los años sesenta en nuestro país y desde luego que también a esos años de libertad y estímulo a nuestra cultura.

Gustavo Ramallo

Costo argentino

Despachar una carta de peso mínimo, vía aérea, entre la Argentina y Eslovenia (y Europa occidental en general) tiene un valor de $ 85 (al cambio de hoy), equivale a US$ 4,927. Similar envío entre Chile y Eslovenia es de 600 pesos chilenos, o sea, $ 15,831 y US$ 0,917, y desde Eslovenia a la Argentina cuesta en euros 1,26 y su equivalencia es US$ 1,485. Desde Italia a la Argentina cuesta 2,20 euros, o US$ 2,592. ¿Cómo se explican estas abismales diferencias? Eso sí, desde cualquiera de los puntos, el envío se demora entre 21 y 30 días.

Francisco Pavlovcic

En la Red

Pabellón del Centenario: plan para salvar el único edificio en pie de los festejos de 1910

Facebook

"Hay que rescatar toda esa arquitectura europea; una maravilla que nosotrosla tengamos. Graciassi la van a restaurar"

Martínez Guivy Mónica Ali

"Un país que tratade esta manera su patrimonio da muestra de quiénes somossus habitantes "

Cristina Galetti

