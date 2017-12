"La Cámara dio media sanción a un proyecto mío que declara el Día Nacional del Cuarteto".

(De la diputada Gabriela Estévez.)

Institúyese el Día del Corrupto como reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres de la patria que pasaron o pasan por el Estado con la intención de quedarse con un vuelto. Dispóngase, asimismo, la celebración del Día del Funcionario Imputado no Procesado, del Procesado con Pedido de Desafuero, del Desaforado, del Enriquecido Ilícitamente, del Agente Público Estafador, del Traidor y del Puestito para el Pariente. Comuníquese, pero no se archive. La lista está muy lejos de completarse.

He ahí nuestro primer aporte a los 127 nuevos diputados surgidos de los últimos comicios: un proyecto de ley que se sume a las curiosidades que año tras año se presentan en las cámaras. Si el mate tiene su día nacional, ¿por qué no han de tenerlo quienes, con su paso, dejan en el Estado una huella, más bien un agujero? No será acervo cultural, pero forma parte indiscutible de nuestro folklore, precisamente uno de los requisitos para instituir este tipo de honores o estímulos.

De los últimos años se conocen proyectos como el del Día Nacional del Cuarteto, que ya tiene sanción de Diputados, presentado por Gabriela Estévez (Frente para la Víctoria-PJ-Córdoba). Otras originales iniciativas vienen siendo rubricadas por representantes de casi todos los espacios, entre ellas, la Capital Nacional del Termalismo (Norma Abdala, del Frente Cívico por Santiago); Día Nacional del Reciclaje, del Reciclador y la Recicladora (Alicia Besada-Unión Pro); Fiestas Nacionales del Cabrito y de la Nuez (Eduardo Brizuela del Moral-Frente Cívico y Social de Catamarca); Capitales del Carrovelismo, del Kitesurf y del Hockey sobre Patines (Graciela Caselles-Bloquista de San Juan); del Disfraz (Elia Lagoria-Trabajo y Dignidad); de la Chaya (Luis Beder Herrera-Justicialista); del Vulcanismo (Sergio Ziliotto-Justicialista) y del Salame Quintero (Luana Volnovich-FpV-PJ).

Téngase presente que transcribimos los enunciados, porque los incisos no nos entran. Sólo citaremos uno superlativo del proyecto suscripto por Maurice Closs (Frente de la Concordia Misionero) sobre promoción del isologo "Mate Infusión Nacional". Mediante el inciso "f" se exige "asegurar la presencia del mate en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular". ¿Qué tal?

Eso nos da otra idea: proponer como inciso "a" de la ley por el Día del Corrupto, la lectura obligatoria de los códigos de la Nación, especialmente el Penal. Y, como inciso "b", la práctica del séptimo mandamiento: "No robarás".