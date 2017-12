Diputados

Se partió el kirchnerismo santafecino

Los diputados nacionales Alejandra Rodenas y Alejandro Ramos (Frente para la Victoria) anunciaron su separación del kirchnerismo. Anticiparon que trabajarán en la Cámara baja como bloques unipersonales, más alejados de Agustín Rossi, líder kirchnerista en Diputados y del peronismo santafecino. La ex jueza Rodenas aclaró que "la decisión surge de nuestra idea de ampliar la representación del peronismo en Santa Fe". Y agregó: "Esta provincia necesita una diversidad mayor en nuestro rol opositor al Gobierno".

Desaparecidos

La Iglesia de la Santa Cruz se distancia de Cristina Kirchner

Las autoridades de la Iglesia de la Santa Cruz, del barrio de San Cristóbal, aclararon ayer que "el acto" del que participó el viernes Cristina Kirchner "no fue una misa" y que el consejo parroquial "no participó en la organización del acto". La parroquia remarcó que "el acto se realizó en la calle" y que su organización estuvo a cargo de los familiares de 12 desaparecidos, que habrían realizado la invitación para la ex presidenta, que significó su reaparición pública después del pedido de desafuero realizado por la Justicia.

Entre Ríos

La nieta recuperada ya conoció a su abuela biológica

Adriana, la nieta restituida N° 126, conoció ayer a su abuela, en Concepción del Uruguay. La hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani relató ayer que entre las coincidencias halladas entre ella y su familia sanguínea encontró que tenía rasgos de su madre y de su padre y, también, de su única abuela viva, a quien conoció ayer al visitarla en la provincia de Entre Ríos. "Lo que me pasó es una inyección de felicidad tremenda, como un plus", sostuvo Adriana, satisfecha con la recuperación de su identidad.