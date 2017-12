River, campeón de la Copa Argentina: el gesto de Ponzio y la dedicatoria para Mayada, Martínez Quarta y Mora

El capitán le entregó el trofeo a sus compañeros, ausentes por suspensiones y lesión; "Con este título se cura un poco la herida que nos quedó de no poder llegar a la final de la Copa Libertadores", enfatizó Enzo Pérez

River volvió a conquistar la Copa Argentina. Foto: LA NACION / Marcelo Aguilar

El volante de River, Enzo Pérez, aseguró que su equipo "curó un poco la herida de no haber llegado a la final de la Libertadores", tras consagrarse esta noche campeón de la Copa Argentina con un triunfo 2-1 en la final sobre Atlético Tucumán, en Mendoza.

"Con este título se cura un poco la herida que nos quedó de no poder llegar a la final de la Copa Libertadores, pero no podemos seguir recordando ni metiéndonos cosas negativas en la cabeza. Este grupo tiene que salir adelante y hoy dimos un paso. Esta camiseta representa muchas cosas", dijo Pérez.

"Los últimos meses no pasamos por un buen momento -añadió-. Hoy estábamos ante una gran posibilidad de ganar otra copa que para este club siempre es importante. La disfrutamos mucho". Según Pérez, "River hizo un buen partido" y resaltó "el nivel de Atlético Tucumán, que tuvo un gran semestre". El volante, confeso simpatizante riverplatense, finalmente manifestó: "Ganamos un torneo muy importante aunque muchos lo quieran desprestigiar y yo les agradezco a todos los que me hicieron posible cumplir este sueño".

Luego fue el goleador Ignacio Scocco, que enfatizó: "Veníamos sufriendo mucho. Por suerte terminamos con un triunfo. Necesitábamos terminar el semestre así, con un campeonato".

"El gol te da un plus de confianza. Lamentablemente, no lo pudimos liquidar, nos empataron muy rápido y teminamos sufriendo. Pero el título nos da mucha felicidad", agregó el autor del primer gol del triunfo. "Miré al fondo y vi que quedó un defensor enganchado. Metí un gol importante, pero no duró mucho la alegría. Por suerte, después pudimos ganarlo", agregó el ex delantero de Newell's. El goleador le dedicó el título a su familia, a los hinchas de River y a dos compañeros del plantel: el 'Chino' Martínez Quarta y el uruguayo Camilo Mayada, suspendidos desde mayo por doping, y el lesionado uruguayo Rodrigo Mora. "Nos ayudaron mucho porque trabajaron siempre a la par nuestro y nunca se rindieron", explicó.

Ponzio le entregó el trofeo a Mora, Martínez Quarta y Mayada