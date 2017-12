Carrió exige modificaciones para apoyar la reforma previsional

Avisó que sólo votará los cambios si los aumentos alcanzan el 24% a fin de año

Fue casi una hora. Ante un centenar de jóvenes de Cambiemos, Elisa Carrió repasó la coyuntura y dejó definiciones sobre los temas más ásperos. Condicionó su apoyo a la reforma previsional que impulsa el Gobierno, le pidió a Mauricio Macri que declare el duelo nacional por los tripulantes del ARA San Juan y cuestionó el fallo de Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner.

El análisis de los cambios en el sistema jubilatorio, que ya tienen media sanción en el Senado y el oficialismo aspira empezar a debatir esta semana en la Cámara de Diputados, llegó cuando promediaba el mensaje de Carrió ante los militantes de la Coalición Cívica, la UCR y Pro reunidos en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en Vicente López.

Carrió habló ayer ante jóvenes de Cambiemos. Foto: Prensa Carrió

Enfundada en un chal blanco y salmón furioso, a tono con su vestido, Carrió advirtió que sólo votará la reforma previsional si tiene garantías de que los jubilados no perderán poder adquisitivo. Su principal reparo tiene que ver con el empalme entre la actual fórmula de cálculo de los aumentos a las jubilaciones y la que prevé el proyecto de ley.

Según especialistas, con el cambio de la fórmula previsto para marzo, los jubilados perderían un 8%. El aumento sería de 6% y no de 14%, porque el ajuste ya no sería semestral, sino trimestral.

"De la reforma previsional me consultaron 8 a 10. El resto, me lo escondieron. Y el lío se arma con lo que esconden", arrancó Carrió. Enseguida, destacó que la nueva fórmula "es la mejor que puede existir" porque, argumentó, "garantiza el poder adquisitivo de los jubilados".

Entonces sí, avanzó sobre los cuestionamientos. "Si se asegura un adicional de 4% [a las subas previstas por el nuevo régimen, que rondarían el 20%], vamos a votar. Si no seguiremos negociando", advirtió la diputada. Y no se quedó allí. Avisó que pedirá que el compromiso de garantizar ese porcentaje extra quede asentado por escrito. "Si ese papel no existe, yo no voto la ley", agregó. Y como para que no quedaran dudas, remató: "Ya he cambiado votaciones antes y si tengo que hacerlo con Cambiemos, lo voy a hacer. No tengan dudas".

"Si me garantizan que a fin de año está el 24 por ciento [de aumento], yo firmo", reafirmó luego a LA NACION.

La suerte del proyecto oficial en Diputados empezará a jugarse mañana en una reunión del bloque de Diputados de Cambiemos para analizar la letra chica de la iniciativa. Para el martes está previsto el inicio del debate en las comisiones de Presupuesto y de Seguridad Social.

El principal interlocutor de Carrió en el Gobierno, con este y otros temas, es el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El fallo contra Cristina

Carrió se mostró distendida y risueña. Tal vez empujada por el clima "íntimo" de la reunión, también opinó sobre la orden de detención de Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Empezó por denostar al juez Claudio Bonadio y siguió por despegar a Macri del fallo.

"Nunca hablé ni denuncié nada ante Bonadio. Siempre supe a quién responde", lanzó. "Es una interna del PJ, chicos. El presidente Macri no tiene nada que ver", aseguró.

Opinó además que la figura de traición a la patria no es aplicable a los acusados y que no corresponde equiparar el atentado a la AMIA con un acto de guerra, dos de los pilares de la resolución de Bonadio. "Aunque resulte duro, eso tampoco es hacer justicia", cerró.

Carrió también habló de la desaparición del ARA San Juan. Reivindicó "haber dicho la verdad" cuando aseguró que los 44 tripulantes del submarino "están muertos" y sorprendió con un pedido a Macri.

"Tenemos que decir la verdad y declarar duelo nacional por tres días. Le pido al Presidente que, por más doloroso que sea, declare el duelo nacional. No podemos mantener esto durante cinco años", dijo.

Y completó: "Es imposible. Aunque te hayas salvado y estés en un bote, con esa temperatura es imposible sobrevivir. Decir otra cosa es no conocer el sur".

Por otro lado, atribuyó la desaparición del submarino al "latrocinio" que, afirmó, sufrió el Ministerio de Defensa durante las gestiones de Nilda Garré y Agustín Rossi. Anticipó que está trabajando en una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades y "negociados" en la reparación del ARA San Juan y de otros buques en los que involucró al Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo y a "sectores" de la Armada.