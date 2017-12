¿Quién nos hará caer en la tentación?

En la tentación se puede caer de tres formas: por empujón, por tropiezo o por propia decisión de una zambullida. Aclarado esto, ahora la pregunta es por qué. Respondiendo a esta pregunta, el Papa acaba de poner en cuestión un verso del padrenuestro que sugiere que se puede llegar a la tentación por voluntad del mismo Dios.

En la versión que se reza actualmente, hay una línea que proviene del latín y dice: "Et ne nos inducas in tentationem". Literalmente: "Y no nos metas en tentación". Ese es el sentido que se le da en italiano, alemán e inglés. Pero Francisco desea modificar esta traducción porque "Dios no es quien conduce a los humanos al pecado. [...] Un padre no hace eso, un padre te ayuda a incorporarte. Es Satanás quien nos mete en la tentación".

La versión castellana "no nos dejes caer en la tentación" sería si no literal, teológicamente más correcta. Se acerca más a la posibilidad de la tentación como decisión propia, sin la necesidad de un Dios que juega al diablo y mueve nuestros hilos.