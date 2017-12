Otro técnico que se va: Humberto Grondona dejó de ser el DT de Arsenal

Luego de arrepentirse hace dos fechas, finalmente luego de la derrota ante Independiente dio un paso al costado

Grondona dejó de ser el DT de Arsenal.

Humberto Grondona anunció anoche que dejó de ser el director técnico de Arsenal, tras la derrota por 2-1 ante Independiente, de local, por la 12ma. fecha de la Superliga.

"No voy a renovar el contrato, ni el club me lo va a renovar. Así que a partir de ahora ya no soy el entrenador de Arsenal", afirmó Grondona.

"Fue un primer semestre muy bueno, pero en este no se dio. No tuvimos suerte. Cumplí un ciclo en mi casa y tengo ganas de irme. Es un plantel que armé, estoy seguro de que se va a salvar", agregó.

"Me voy a dedicar un poco a mí, cumplí un ciclo en este club, mi casa. Y estoy seguro de que Arsenal se va a salvar del descenso porque tiene un buen plantel que no tuvo suerte, más allá de que se cometieron errores", añadió Grondona.

"(Sobre los hinchas que lo insultan) Que paguen la entrada. En Arsenal (por la plata) hay que ponerla y no sacarla. Hay mucha vagancia", enfatizó el ya ex DT de Arsenal.

"Arsenal nunca se fue a la B como otros. Cumplí: dejé al equipo en la categoría. Pero no cumplí en sacarlo de la zona roja", finalizó.