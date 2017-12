El ex jefe de Gabinete dijo que no teme ir preso porque "sabe que es honesto"; "No me pueden inventar una vida que yo no tuve"

Aníbal Fernández, sobre las detenciones K: "El mundo nos mira como ridículos del derecho"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández estuvo en PH Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff , y allí se refirió a la detención de los kirchneristas Carlos Zannini y Luis D'Elia y al pedido de desafuero de Cristina Kirchner. "Es una burrada", describió y opinó que antes el mundo miraba a la Argentina por los negocios que hacía Mauricio Macri "para sí, para su familia y sus amigotes" pero que ahora miran al país "como ridículos del derecho".

Para él, el juez Bonadio "inventó la causa, el formato y el delito" y "se disfrazó" la causa de la AMIA de "traición a la patria". Así, ironizó: "El Senado tiene que darle el desafuero a Cristina por algo que votó en forma afirmativa".

Ante la pregunta de la vedette Silvia Süller sobre si tiene miedo de ir preso, el kirchnerista respondió que no y argumentó que se considera honesto. Además, señaló que no tiene fueros y se remitió a la acusación que se le hizo sobre su vinculación con el narcotráfico: "No me pueden inventar una vida que yo no tuve"

Por su parte, el periodista "Chiche" Gelblung coincidió en que se trata de una "catástrofe institucional" dado que es un momento "inoportuno" con "ciertas actitudes delirantes". Para él, la Justicia pasó "del silencio atroz de 12 años y se convirtió ahora en el gran operador de la acción". Y disparó: "Si quieren destruir a Cristina le están haciendo un favor, le pusieron un respirador artificial a una persona que estaba complicada".

En relación a esto, el escritor Federico Andahazi opinó: "Quien esta en prisión es el peronismo que es rehén de Cristina y no se la puede sacar de encima". Picante, apuntó contra Aníbal Fernández por no haber acompañado a la ex presidenta en la conferencia que dio el jueves y dijo: "Algunos no estuvieron en la conferencia con Cristina porque son impresentables". Además, dijo que -para él- ella "trabajó siempre con los peores para que no le hicieran sombra".

Andahazi se refirió también a la muerte de Alberto Nisman y lanzó: "Lo mataron dos veces. La primera, el día en que entraron a su casa, lo asesinaron y profanaron ese departamento y después lo volvieron a matar con infamias".

El cruce entre Aníbal Fernández y Federico Andahazi

En el programa, ambos invitados coincidieron en que la corrupción es el peor mal. En ese momento, el kirchnerista opinó que "hay mucha corrupción" en el gobierno actual y que "seguramente" haya habido, también, durante la gestión anterior.

Irónico, Federico Andahazi dijo: "Estoy evitando estallar en una carcajada. Es un gran humorista, lo respeto mucho como humorista". Y Fernández le respondió: "No me faltes el respeto que yo no te lo falto a vos. Yo no soy humorista, hablo en serio. No me vas a juzgar vos, me juzga un juez y cuando el juez diga que no tiene que ver, te voy a buscar a vos y ¿vos vas a decir que tenía razón y me vas a pedir disculpas?". Ante eso, Andahazi le contestó: "Te voy a juzgar yo y toda la gente que ya te juzgó cuando no te votó y te dejó afuera".