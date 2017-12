"Manu Ginobili se retirará como uno de los jugadores únicos de la historia de la NBA", la columna de un periodista de Sports Illustrated

El cronista Jeremy Woo le dedicó un elogioso artículo al bahiense, quien se lució en la victoria de San Antonio Spurs sobre Boston Celtics

Cuando parece que Manu Ginóbili ya demostró todo lo que es capaz, vuelve a sorprender. Lo hizo la noche del viernes, en la victoria de San Antonio Spurs sobre Boston Celtics, tomando la pelota en el momento más caliente del partido y marcando el triple que le aseguró la victoria a su equipo. A los 40, como a los 20 o a los 30, el bahiense se muestra inquebrantable, decisivo, crack.

Y no es sólo una mirada argentina sobre unos de los mejores deportistas de la historia de nuestro país, sino también un pensamiento que tienen muchos norteamericanos, quienes disfrutan de su talento desde hace 16 temporadas. Jeremy Woo, un periodista de Sports Illustrated, la reconocida revista deportiva, escribió una columna en la que no ahorra elogios para el bahiense y hasta lo coloca en un grupo selecto de jugadores que hicieron historia en la NBA.

A continuación, el artículo completo, que fue traducido por @VarskySports:

"Desde lo convencional, se supone que los periodistas deportivos son imparciales, pero es justo aventurar una suposición: todos, o la mayoría de ellos, aman a Manu Ginóbili (me incluyo) que, en algún momeno, apreciar su éxito continuo se convierte en algo normal.

"Cuando la gente hable sobre el entretenido juego de los Spurs-Celtics que ocurrió la noche del viernes en San Antonio, recordarán el tiro ganador de un Ginóbili de 40 años sobre un brazo extendido de Al Horford con cinco segundos por jugarse. Es posible que no recuerden que tomó el rebote ofensivo de una falta de Rudy Gay unos segundos antes para preservar esa posesión. Todas las cosas que hace Manu y que son tan Manu.

"Seguro, Ginóbili sólo está promediando 8.3 puntos por partido esta temporada, pero es su decimosexta en la NBA. Cuando hizo su debut, en 2002, Kyrie Irving (que anotó 36 puntos y que estuvo a punto de empatar el juego del viernes sobre el final) tenía 10.

"Los Celtics, por supuesto, tienen la mayor cantidad de victorias de la liga. Así que todos estos momentos semimisceláneos en lo que podría ser su última campaña (algo que hemos estado diciendo durante cinco temporadas) son buenos para meditar.

"La astucia y la creatividad de Ginóbili en el engaño persisten, sólo que de una manera más lenta""

"Terminó con 11 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias y el momento culminante de la noche. Cuando sea que Ginóbili se retire, lo hará como uno de los jugadores verdaderamente singulares, únicos en la historia de la NBA, siempre capaz del gran momento, el gran cuarto o el gran juego, a veces todo en uno.

"Él podía volcarla y alguna vez tuvo cabello. Si bien algunas cosas se pierden con el tiempo, otras parecen impecablemente preservadas. La astucia y la creatividad de Ginóbili en el engaño persisten, sólo que de una manera más lenta. Como mostró el sábado, todavía puede alterar un juego de una posesión con el mejor de ellos.

"Nevó en San Antonio el jueves por la noche. Ginóbili habló con los periodistas el viernes sobre el impacto que el clima tuvo en sus hijos gemelos, quienes, habiendo crecido en Texas, apenas han visto el invierno. "Salimos a caminar temprano en la mañana porque querían verlo. Uno de ellos lloró porque no quería que la nieve se derritiera. No sabía cómo convencerlo de que no iba a suceder, así que simplemente le dijo: "Ok, no va a suceder".

"Algunas veces, las metáforas se escriben a sí mismas".

Descanso para Manu. En Phoenix, LaMarcus Aldridge se puso al hombro a San Antonio Spurs y, con 20 puntos y 9 rebotes, guió al equipo a la victoria sobre los Suns, por 104-101. Con Pau Gasol y Manu Ginóbili en día de descanso, los Spurs consiguieron con no poco esfuerzo su cuarto triunfo consecutivo.