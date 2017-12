Los Leones, entre la satisfacción de seguir en un gran nivel y la pérdida del Nº 1 del ranking mundial

El equipo de Retegui perdió 2-1 ante Australia, en el cotejo decisivo de la Liga Mundial; más allá de la derrota, el seleccionado se muestra muy competitivo y las nuevas caras adquirieron más rodaje; un repentino cambio reglamentario quitó a la Argentina del primer puesto del listado hasta el Mundial 2018

El plantel argentino con las medallas de plata. Foto: VillarPress

BHUBANESWAR, India.- A los Leones les queda el mal sabor de la obra inconclusa, pero con la mente en frío capitalizarán la experiencia en las Finales de la Liga Mundial, después de perder 2-1 en el encuentro decisivo ante Australia. Hay muchos dividendos para los campeones olímpicos, aunque el principal es que el equipo sigue siendo tan temible y competitivo como hace un año y que sigue transformándose con nuevas caras. El costado negativo es que por un repentino cambio reglamentario -de esos a los que acostumbra imprevistamente la Federación Internacional-, la Argentina cedió el Nº 1 del ranking y los oceánicos saltaron a la cima.

En esta misma época y en la misma ciudad, pero dentro de un año, la Argentina estará jugando la Copa del Mundo, la gran cita en el hockey sobre césped tanto para los varones como las mujeres. Y allí se verá otra prueba de temperamento después del gran impacto que dio en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Con todo, es difícil proyectarse en el tiempo, porque después de las semifinales ante la India, el DT Carlos Retegui dejó entrever que tras el regreso al país analizará si continuar o no al frente del equipo. La relación del Chapa con parte de la dirigencia de la CAH no ha sido un lecho de rosas en los últimos tiempos, y le provoca un desgaste interno que en algún punto lo desenfoca para darle impulso al proyecto. Más allá de esa autoridad, esa imagen enérgica que el DT desprende hacia afuera, por dentro viene sufriendo algunas situaciones que no le gustan.

Juan Manuel Vivaldi fue distinguido con el premio al mejor arquero del certamen. Cabe destacar que el guardavallas argentino está nominado a mejor arquero del mundo por la FIH por su destacada actuación durante la temporada

Tras la caída en la final permanecía la certeza de que la Argentina iba a continuar en lo más alto del ranking casi hasta el mismo arranque del Mundial de la India, que se jugará del 28 de noviembre al 16 de diciembre de 2018. La variable de puntos y el colchón de unidades acumulado en esta Liga Mundial entregaban certezas. Sin embargo, horas después del último encuentro, las autoridades de la FIH comunicaron al búnker albiceleste acerca de los cambios. Lo cuenta el propio Retegui: "Nos avisaron que en octubre se cambió la manera de confeccionar el ranking, una decisión que termina perjudicando a Argentina. Dijeron que para hacer el nuevo cálculo no van a contemplar la Liga Mundial de 2013, en el que no defendíamos puntos, mientras que Australia defendía 160. Ahora estamos apelando por el Champions Trophy de Tucumán 2016, por el que habíamos clasificado y al que Argentina terminó no participando por una cuestión económica por la pérdida del sponsor. Al quitársele la sede a nuestro país, el torneo se mudó a Londres, se hizo por invitación y les dieron puntos solo a la selecciones que participaron, mientras que a nosotros no nos dieron el coeficiente que se les da a los seleccionados que no intervienen".

Al margen de lo numérico, el plantel sigue respondiendo tanto como en los Juegos y se sobrepone a cualquier circunstancia. No es fácil alcanzar una nueva definición al año siguiente de la gloria olímpica. En esta ocasión, los Leones les plantaron cara a los Kookaburras y solo declinaron por su falta de efectividad en los córners cortos. A este nivel, no facturar ninguna de cuatro posibilidades es demasiado en favor del rival. Y Australia, en cambio, no desaprovechó las chances de jugada fija y tuvo una fiabilidad de dos de dos, con los tantos de Jeremy Hayward y Blake Govers.

El dato positivo es que no bien abrió el marcador Hayward a los 17 minutos, Agustín Bugallo (una de las caras jóvenes del plantel) empató con un sorpresivo desvío. El partido pasó del vértigo al sesudo estudio táctico, las velocidades de ambos equipos aminoraron, y en el último tramo se produjeron varias situaciones que requirieron largas consultas de video-ref. ¿La principal? Los árbitros habían cobrado un penal a favor de Argentina luego de un empujón a Diego Paz dentro del círculo y a centímetros del arco. Aunque tras el reclamo australiano, el fallo se redujo a un córner corto para los de Retegui. Y allí Gonzalo Peillat, no tuvo la puntería que suele mostrar en cada una de sus presentaciones. Tampoco pudo en otras tres ocasiones, más allá de la presión que ejerció el equipo hasta el último segundo.

Argentina formó con: Juan Manuel Vivaldi; Gonzalo Peillat, Juan Ignacio Gilardi, Nahuel Salis; Ignacio Ortiz, Lucas Rossi, Matías Rey, Juan Martín López; Diego Paz, Matías Paredes y Lucas Vila. Luego Ingresaron: Alan Andino, Maico Casella, Santiago Tarazona, Agustín Bugallo y Marc Ganly.

El seleccionado fue de menor a mayor en esta Liga Mundial con ese reconocido combo de garra y talento, más allá de que en el transcurso del certamen perdió a Agustín Mazzilli -el más hábil de todos- por una lesión en un hombro. El equipo buscó acomodarse en una primera rueda en el que no peligraba su clasificación a los cuartos de final, ya que los ocho equipos avanzaban a esa instancia de acuerdo con el formato. Perdió 3-2 y 2-1 ante Bélgica y España respectivamente, y rescató un empate 3-3 sobre el final ante Holanda. Y después vino lo mejor: las sucesivas victorias frente a Inglaterra (2-1) y la India (1-0) y una ajustada caída ante Australia, Nº 2 del ranking, campeón del mundo y que impone un ritmo trepidante.

El Chapa quiere que de aquí hasta el comienzo del Mundial, los menos experimentados alcancen no menos de 40 partidos internacionales. Es un rodaje que ya empezaron a tener Maico Casella, Marc Ganly, Santiago Tarazona, Agustín Bugallo, Alan Andino y principalmente Nahuel Salis, el de más protagonismo entre los que no se consagraron campeones olímpicos. La derrota en la final se consumó por detalles mínimos, pero llegó el tiempo de empezar a darle forma al proyecto mundial en distintos rincones del mundo mediante giras, concentraciones y la disputa de la Sultan Cup de Malasia y el Champions Trophy. Pero claro, sigue pendiente la decisión que tomará Retegui, si seguirá al comando de este equipo o no.