Octava edición de Sweet for my Sweet

Arte.Hasta el 10 de marzo, en la Galería Mar Dulce (Uriarte 1490, Palermo) puede visitarse la 8» edición de Sweet for my Sweet, la muy celebrada exposición "para los jóvenes de espíritu", según la definen los propios organizadores. Más de 30 artistas llenan las paredes y rincones de la pequeña galería con sus obras producidas en varias técnicas, incluyendo pintura, dibujo, bordado, papercut, grabado, cerámica, collage e objetos. Los artistas de Sweet for my Sweet VIII son, entre otros: Adriana Torres, Andy Mermet, Camila de Luca, Camila Vilar, Carolina Benítez, Cristian Turdera, Cubillas, Decur, Fabio Risso Pino, Florencia Borowski, Iratxe González, Isol, Johanna Wilhelm, Juliana Bollini, Krysthopher Woods, Laura Varsky, Lola Goldstein, María Elina, María Luque, Mariana Chiesa, Max Cachimba, Natalia Colombo, Pablo Mattioli, Powerpaola, PumPum, Roberta di Paolo, Silvi Hei y Sofía Álvarez Watson. La mayoría de las obras están a la venta -a precios accesibles- y la muestra va cambiando y evolucionando durante los tres meses que dura. De martes a sábados, de 15 a 20.