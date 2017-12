Valioso aporte a la lucha contra la corrupción

Una amplia mayoría de diputados votó por convertir en ley el régimen que sanciona a las empresas que incurran en delitos contra la administración pública. Hasta el momento, las penas por ellos sólo se aplicaban a las personas físicas que los cometían. Estas irán ahora desde multas hasta la suspensión parcial o total de actividades para las personas jurídicas privadas, tanto de capital nacional como extranjero, con o sin participación estatal. La responsabilidad por la comisión del delito recaerá sobre la empresa y sobre el empleado que lo haya perpetrado. De ahora en más, la lucha contra la corrupción cuenta con una importante herramienta cuyo empleo introduce un profundo cambio en el Código Penal, al tiempo que salda una antigua deuda contraída desde que nuestro país comenzó a firmar las convenciones internacionales contra el cohecho, hace ya 16 años.

No llama la atención que la votación del proyecto, promovido por el Gobierno y luego modificado en el Congreso, arrojara 144 votos afirmativos y seis negativos de la izquierda, y que casi todas las abstenciones correspondieran a legisladores del kirchnerismo. Y es que pocas veces como durante el kirchnerismo el esquema de corrupción generalizada asignó un rol indiscutible a ciertas empresas privadas.

El pago de coimas y sobreprecios jamás se habría concretado sin la activa complicidad de empresas privadas que adherían a estas operatorias con el fin de asegurarse "ganar" concesiones y licitaciones pagando por el favor a los funcionarios de turno y aumentando desvergonzadamente el precio de las obras o los cánones a fin de resarcirse de la erogación. A su vez, para que el Estado aprobara esos nuevos sobrecostos debían "devolver" parte de esos montos a los funcionarios involucrados.

Este aceitado y perverso mecanismo quedó claramente expuesto en el caso de la ampliación de los gasoductos, conocido como el caso Skanska, en el que finalmente resultó imputado, entre otros funcionarios, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, cuyo ministerio se perfila como uno de los más corruptos, gracias también a la complicidad de empresas privadas.

En relación con la ley, el balance es positivo. Como expresamos en estas columnas, la norma debía tener la virtud de modificar los incentivos para que, por convicción o por temor, las empresas hagan de la probidad una prioridad corporativa, formando a sus empleados con programas de integridad y abriéndose a colaborar con las autoridades. Afortunadamente, se dejó de lado la propuesta inicial de otorgar imprescriptibilidad a los delitos de corrupción, fijando un plazo de seis años para avanzar con denuncias. Contrariamente a lo que suele pensarse y a lo que interesadamente propalan algunos jueces federales de la Capital que se caracterizan por su lentitud para sustanciar este tipo de procesos, cuando hay voluntad, los delitos de corrupción no son particularmente difíciles de investigar ni carece la Justicia de los medios para hacerlo, pues cuenta no sólo con los peritos contables de la Corte, sino también con la posibilidad de recurrir a especialistas en las más diversas disciplinas. No es, por lo tanto, más tiempo lo que demanda la sustanciación de estas causas, sino decisión y compromiso.

El texto aprobado limita la responsabilidad penal de las empresas a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. La nueva norma establece que la prescripción de estos delitos opere a los seis años y fija tres condiciones para que las empresas puedan lograr la eximición de la pena: la denuncia espontánea del delito, la comprobación de que el programa de integridad cumplió con los estándares exigidos y la devolución del beneficio indebido. Las empresas podrán realizar acuerdos de delación premiada, aunque no podrán ser retroactivos ni llevarse a cabo por fuera del sistema judicial.

Como puede advertirse, una ley como la descripta adquiere también un enorme peso disuasivo. La bienvenida sanción de esta norma hará que a los funcionarios públicos les resulte más difícil conseguir al indispensable cómplice para cualquier delito que los aleje del cumplimiento de los deberes y responsabilidades que los ciudadanos les confieren. En la lucha contra la corrupción, urge establecer herramientas válidas como la que brinda esta ley. Se ha de apurar también la aprobación por parte del Senado de la ley de extinción de dominio mediante la cual se propone facilitar la recuperación de todo aquello que los funcionarios se hubieran apropiado violando la ley.