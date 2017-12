De los lectores: cartas & mails

¿Dónde se aprende?

Últimamente se ha criticado al Poder Judicial. Las objeciones que se le hacen son parecidas a las que han recibido, a lo largo del tiempo, los otros dos poderes. Hay un factor, sin embargo, que lo diferencia de manera fundamental: los ministros y los jueces han realizado un estudio idóneo para ejercer sus funciones, requisito indispensable para el cargo; es decir, tienen un título para efectuar sus tareas. Son abogados, podrán tener problemas humanos, pero su carrera los habilita para hacer su trabajo con eficiencia.

No ocurre lo mismo con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No existe un aprendizaje para la labor que desempeñan sus miembros; por ende, esperar que la realicen con éxito sería como querer que alguien sin estudios de medicina haga una gastrectomía, o sin ninguna preparación diseñe una PC, un celular, etcétera. Se podrían considerar ideas como la sofocracia o mejor la doctocracia; no obstante, no hay noticias de que nadie esté reunido pensando en ese sentido.

Alejandro Sicardi

Sicardi@sicardialejandro.com

De elite a pulmón

Soy deportista de elite, ciclista de pista, miembro de la selección nacional que salió a competir un Panamericano en Trinidad y Tobago, en septiembre. Al regreso de la competencia el 4/9, despacho mis bicicletas en el aeropuerto de dicho país por Copa Airlines, pero no llegaron junto conmigo. Hice el reclamo correspondiente. A la semana me enviaron una bicicleta por micro a la terminal en Santa Fe, no así la otra bicicleta, la de pista, una Look R96 negra que es con la que compito.

El ciclismo, como todos los deportes amateur, se encuentra muy golpeado en este momento. Todo lo tenés que hacer a pulmón, el material de competición, la preparación física, los suplementos, etcétera. Todo te lo tenés que proveer y que ocurran este tipo de situaciones es lapidario. Hace poco menos de un mes, la aerolínea me ofreció una indemnización por el 10% del valor real de la bicicleta que me perdieron. No quiero que les ocurra lo mismo a otros deportistas.

Adriana Perino

DNI 21.578.648

No dan para más

Se comenta en todos los medios que los jubilados serán perjudicados por los nuevos índices de actualización, pero nadie habla de cómo se recibió el país por parte del gobierno anterior que otorgó jubilaciones sin aportes. Las cajas de jubilaciones no dan para tanto y hoy lo estamos viendo.

Yo soy un perjudicado por los nuevos índices de actualización, pero entiendo que las cajas no dan para más. Entiendo que deben terminarse las jubilaciones de privilegio en forma inmediata, así como los subsidios a la gente que nada hace. El que cobra una jubilación es porque debería haber efectuado su aporte y el que cobra un subsidio debería aportar una contraprestación, ya sea colaborando con arreglos en la ciudad, etcétera.

A partir del presente, nadie debería cobrar una jubilación mayor a diez veces la jubilación mínima ($ 72.400 y pico), monto más que suficiente como para vivir adecuadamente. De esta manera, la caja de jubilaciones compondría su situación.

En cuanto a la forma de actualización de los haberes Jubilatorios, lo encuentro adecuado y justo ya que estaría por arriba de la inflación. Y para ser más justos todavía, sería importante dar un plus en diciembre de 2017 y por única vez a fin de no extenderlo a marzo de 2018, evitando que transcurran seis meses desde el último aumento, que fue en septiembre.

Fernando Luis Aráoz

fernandoluisaraoz@hotmail.com

Sin explicaciones

El domingo 3 de diciembre, el Teatro San Martín cerró sus puertas sin explicaciones oficiales de ninguna naturaleza, y los espectadores que teníamos entradas adquiridas y llegamos a la función de las 20.30 nos encontramos con la sorpresa no sólo del cierre, sino de la falta total de personal del teatro o autoridades que se hicieran cargo de tan insólita medida.

Éramos un grupo de 11 amigas de La Plata que alquilamos un vehículo especialmente para la ocasión. Un empleado de seguridad, viendo que le gente se amontonaba en la entrada, abrió unos centímetros y murmuró que, por ser el Día del Trabajador Municipal, se suspendían las funciones. Esto era una excusa inadmisible ya que esa fecha correspondió al 11 octubre. ¿Es posible que un teatro oficial de la magnitud y prestigio del San Martín, orgullo de la nación toda, proceda con las mañas propias de un improvisado club de barrio?

María Elena Aramburú

DNI 5.270.212

Aeroparque

Una vez más se invadirá el Río de la Plata para usos que no corresponden a la náutica, no conformes con las tierras ya usurpadas con la Reserva Ecológica que hicieron perder una maravillosa costanera sur de épocas pasadas.

Lo que se necesita es incrementar las posibilidades de llegada a Ezeiza con trenes, rutas, subtes, como en casi todo el mundo civilizado, no dependiendo de las inciertas alternativas de un único camino para abordar un avión.

Por ejemplo, Roma tiene ambos aeropuertos -internacional (Da Vinci) y doméstico (Fiumicino)- en un solo lugar con la comodidad y el ahorro que ello implica.

Jorge Luis Cignani

DNI 4.549.792

Medicación urgente

Escribo en nombre del señor Ariel Dionisio Moreyra (DNI. 16.999.402), quien padece una enfermedad sumamente grave llamada artritis psoriásica invalidante. Se domicilia en la localidad de Sierra de los Padres, provincia de Buenos Aires. Hasta hace algunos meses recibía de manera gratuita una medicación muy costosa llamada Humira, cuya droga es adalimumab.

Actualmente y de manera imprevista ha dejado de recibir dicho medicamento, y por tal motivo permanece postrado sin poder realizar su trabajo independiente.

Ante esta situación, solicito respetuosamente arbitrar los medios a su alcance para que el señor Ariel pueda recuperar su plenitud física.

Eduardo Emilio López

lopezeduardoemilio@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a:cartas@lanacion.com.aro a la dirección:Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

En la Red

facebook

Discapacidad: TED de Constanza Orbaiz

"De lo mejor que escuché este año!!! Una grande que cualquier título le queda chico! Un gran aprendizaje para todos"

Ana Serantes

"Excelente, la discapacidad no te hace distinto, porque todos somos distintos"

Mónica Alva