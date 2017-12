La resignación de Facundo Ardusso después de perder el título del Turismo Carretera por una diferencia insólita

El piloto de Las Parejas terminó detrás de Canapino por apenas 0,25 punto

Facundo Ardusso finalizó segundo en el campeonato: aquí observa cómo Canapino, el campeón, celebra. Foto: LA NACION

LA PLATA.- Un golpe durísimo recibió Facundo Ardusso y el equipo Renault Sport Torino Team en la definición del campeonato de Turismo Carretera. Un tropiezo que ofreció señales particulares, como la falta de reacción de la estructura que comanda Esteban Trotta, que durante todo el fin de semana no encontró las soluciones para una puesta a punto que convirtiera al auto de quien llegó como puntero de la Copa de Oro en una máquina con posibilidades de consagración. Una derrota que le impidió a los usuarios de Torino celebrar una corona después de 46 años, una prueba que alimenta el fantasma de la carrera de Rafaela, cuando Emiliano Spataro logró su segundo triunfo en el año y le impidió a Ardusso cosechar puntos que ahora duelen.

Agustín Canapino se coronó campeón del Turismo Caretera con 216,25 puntos; Ardusso llegó a 2016

"No pudimos encontrar el auto en todo el fin de semana. Si dejo de lado el auto que tuvimos en las cuatro primeras carreras de la temporada, el de hoy fue el peor. El tren trasero fue incontrolable durante los tres días, y aunque intentamos hacer modificaciones ninguna funcionó. Era difícil de llevar el auto", se lamentó Ardusso, que tenía ante sí la oportunidad de lograr el primer título grande en el automovilismo nacional. El parejense nunca ocultó que el Torino N°5 no lo dejaba conforme, lo reflejó en todas las charlas que mantuvo con los medios: "Cuando pusimos el auto en la pista nos dimos cuenta que no teníamos más. El error de Agustín Canapino en la clasificación nos dio un poco de aire, pero el auto suyo siempre fue más rápido que el nuestro. Se recuperó en las dos últimas carreras, lo demostró con resultados".

"Me voy con amargura, pero tranquilo porque dejé todo. No hay que caerle a nadie. Tengo que estar bien, en una semana tengo que pelear por el título de Super TC2000 con Renault", fueron las palabras que eligió para reflejar que la revancha está muy próxima, aunque en Alta Gracia Ardusso no deberá enseñar huellas de la derrota en el autódromo Roberto Mouras.

Lo que en el comienzo de la Copa de Oro se intentó disimular como una equivocación de interpretación, con la corona en las manos de Canapino toma una dimensión mayúscula. Aquellos seis puntos que Ardusso dejó en el camino, después de que su compañero de equipo Emiliano Spataro lo superara -el parejense también perdió un puesto con Esteban Gini-, podrían haber modificado la ecuación final. Desde el equipo se cubrió la acción de quien junto a Mauricio Tucci, impulsor económico y laboral del proyecto, las cuentas que antes cerraban, porque el piloto de Lanús engrosaba las posibilidades de clasificarse entre los tres pilotos de último minuto a la Copa de Oro, en el presente dan en rojo.

Siento amargura. Puse todo en la pista, no me recrimino nada. Nos costó encontrar un auto rápido como en carreras anteriores y poder atacar, fui a la defensiva en todo momento. Ahora a pensar en lo que viene. Felicito a Canapino, a mi modo de ver el mejor del país. pic.twitter.com/ujeugjl89A&- Facundo Ardusso (@FacundoArdusso) 10 de diciembre de 2017

Posiblemente se trate de un aprendizaje, darse cuenta que los egos y la competitividad no van de la mano cuando se quiere trabajar en conjunto. Una oportunidad de hacer historia en su primera participación en el TC dejó escapar una estructura poderosa, con una billetera abultada, pero a la que le faltó roce y tomar decisiones sin exhibir favoritismos en definiciones cerradas.

Arrecifes, de fiesta también por Valentín Aguirre

La ciudad de Arrecifes fue bautizada Cuna de Campeones y así se refleja en un arco que está en la entrada, sobre la ruta 8. Los títulos de Agustín Canapino en TC y de Valentín Aguirre en TC Pista lo ratifican. En la categoría telonera, el piloto de Dodge se coronó al finalizar en el 5to puesto en la carrera en la que triunfó Jonathan Vázquez, también usuario de la marca que ganó el título. La definición también fue cerrada, apenas 10,5 puntos separaron al monarca de Nicolás Pezzucchi (Dodge), que se clasificó en el 7mo puesto. Los cuatro éxitos en la temporada del piloto del JP Carrera, justificaron el festejo y la posibilidad de saltar al TC en 2017, una vía que también se le abre al subcampeón.