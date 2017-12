Submarino: la Armada dice que la búsqueda no tiene plazos

La fuerza prepara una misa por los tripulantes

El jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, aseguró ayer que no existen plazos para la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Mar Argentino el 15 de noviembre último, sino que la continuidad del operativo dependerá de la voluntad de las naciones participantes.

"Acá ya no hay protocolo, es una búsqueda", dijo Srur. Y puso como ejemplo: "Mañana, los rusos dicen desde [la embajada en] Buenos Aires «nos vamos» y se vuelven. No hay ningún tipo de acuerdo porque no corresponde".

Foto: Télam / Victoria Egurza

En ese sentido, aseguró que el equipo ruso deberá dejar la zona de exploración por unos días, ya que tendrá que repostar combustibles y alimentos.

"Los rusos tienen que hacer combustible y víveres ahora, tienen que venir a puerto porque no pararon desde Rusia hasta acá, porque fueron directamente a la zona del operativo", explicó.

Consultado sobre el tiempo que se ausentará el equipo ruso, Srur dijo que dependerá de "cómo lo maneja la embajada rusa", que es la que decidirá a qué puerto se dirigirá el buque Yantar para reaprovisionarse.

El jefe de la Armada realizó estas declaraciones ayer, en un encuentro con periodistas que mantuvo durante los actos de apertura de la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio, en el centro porteño.

Srur también reveló que en la Armada se analiza la posibilidad de realizar una misa por los 44 marinos tripulantes del submarino.

"Estamos pensando en una misa", afirmó el oficial, aunque no pudo precisar el carácter que tendrá el oficio religioso, ya que los tripulantes del ARA San Juan aún no han sido declarados oficialmente fallecidos por la Armada, a pesar de que el ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró la semana pasada que estaban todos muertos.

Un indicio más

Por otro lado, la Armada salió ayer a tomar distancia del informe de la inteligencia naval norteamericana según el cual el ARA San Juan se hundió de manera vertical, razón por la cual sus tripulantes tuvieron una muerte instantánea. "No descartamos nada. No deja de ser un informe de un analista, especialista en ruido. Lo hemos tenido en cuenta. Es un indicio más que se tiene en cuenta, pero al momento no hay nada concreto", afirmó ayer el vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi. En la misma línea se manifestó Srur sobre el informe norteamericano. Al respecto, el oficial aseguró que el documento "es un estudio de un analista sobre la base de lo que pasaron los austríacos". Se refirió así al "evento anómalo" detectado por la Organización del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. "Es un retirado especialista en acústica submarina que colgó su informe en un foro en Internet", concluyó Srur.