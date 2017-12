Mauricio Macri: "Cristina tiene que dar explicaciones a la Justicia"

En una entrevista con la CNN, el Presidente pidió que los jueces no especulen con el poder político, reconoció las dificultades para bajar la inflación y habló de su reelección

Marcelo Longobardi y Mauricio Macri.

El presidente Mauricio Macri aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner debe "rendir cuentas ante la Justicia" para dar "explicaciones" a las "muchas denuncias" que tiene acumuladas. En una extensa entrevista que brindó a la CNN en el programa En diálogo con Longobardi, el mandatario se refirió a la situación de la senadora y pidió que la Justicia actúe con independencia sin especular con el poder de turno.Además, al cumplirse la mitad de su mandato, habló de las dificultades para bajar la inflación, del nivel de endeudamiento y de su reelección.

-Se cumplen dos años de su presidencia. Le pido un breve balance de lo ocurrido hasta acá.

-Me siento feliz, contento con lo que hemos logrado en estos dos años, sobre todo si uno tiene en cuenta el punto de partida. Estábamos al borde de ser Venezuela, al borde de una crisis como la de 2001. Desde ese lugar salimos adelante porque había una decisión profunda de los argentinos. Que la Argentina esté en un lugar de tanta visibilidad en el mundo no pasaba hacía mucho tiempo. Eso muestra el cambio de actitud de la Argentina.

-¿Usted es un gradualista?

-Con los años entendí que hay que lograr que una mayoría acompañe lo que uno hace. Si hubiésemos querido ir más rápido habríamos desconectado lo más importante, que es este vínculo que hemos construido entre el Gobierno y los argentinos. Eso requería un tiempo y algunos no lo ven bien, pero yo estoy convencido de que es el tiempo que posibilitó que hoy seamos una mayoría los que apoyamos estos cambios.

-¿Por qué le cuesta tanto a la Argentina salir de la inflación?

-Después de un proceso de inflación tan largo como hemos vuelto a tener desde 2003 para acá, salir del tema cuesta. Mi prioridad, dado que es reducir la pobreza, es reducir la inflación. Tenemos que llegar a un dígito en 2019.

-¿Y cómo se va a hacer para llegar a eso?

-Hay que seguir bajando el gasto público. El secreto es ese, no otro.

-La Argentina tiene mucho déficit fiscal y comercial, emite muchos bonos, paga mucha tasa de interés y emite mucha deuda. ¿Esto no va a estallar?

-Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar, pero hay que cumplirlo. Soy el primero en decirte que tenés razón, que no es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Es muy irresponsable lo que se hizo.

-¿Hay un mani pulite en el país?

-Hay una búsqueda de la verdad, de que no haya más impunidad. Aliento que tengamos una Justicia que actúe verdaderamente en forma independiente y que no especule con el poder de turno.

-Muchísima gente pregunta si la señora de Kirchner debería ir presa.

-Tiene que rendir cuentas frente a la Justicia. Tiene muchas denuncias y ella tiene que ir y someterse a la Justicia, dar las explicaciones y los jueces decidirán. El presidente no tiene por qué meterse en eso.

-Hubo una discusión respecto de que al Gobierno no le convenía que algún juez le dictara la prisión por razones políticas.

-He tenido colegas suyos que me han venido a preguntar si tenía un acuerdo de impunidad con la ex presidenta. No pude siquiera ponerme de acuerdo en la transferencia de los atributos. ¿Cómo voy a tener un acuerdo de ese tipo?

-Cuando habla de las mafias ¿a qué se refiere?

-A todo un conjunto de dirigentes que se apropiaron de un cachito de la Argentina y que la explotan en beneficio propio. Hay jueces que han abusado de su poder, políticos, sindicalistas, empresarios, rectores de universidades. Todos queremos que no haya más privilegios abusivos y en esa línea hemos ido avanzando y han caído señores intocables, como el "Pata" Medina.

-¿Cuántos Patas Medinas hay en la Argentina?

-Muchos.

-¿Es la justicia argentina lo suficientemente confiable o se acomoda a los vientos políticos y actúa hoy contra ellos y mañana contra usted?

-Hasta ahora ha sido una Justicia con un porcentaje importante de jueces que siempre especularon políticamente en vez de velar por el cumplimiento de la ley sin importarle la magnitud del dirigente. Espero una Justicia que actúe en tiempo real, no 10 o 15 años después para decirnos si alguien está abusando de su poder.

-¿Al fiscal Nisman lo mataron?

-A esta altura sí. El último peritaje dice eso. Hay que saber cómo, quién. Hoy, la ventaja que tienen los jueces y fiscales es que tienen total libertad para investigar.

-¿Cómo es su relación con Donald Trump?

-Buena. Muy buena. Igual que la que llegué a tener con Barack Obama, pero más fácil porque yo lo conocía desde hacía muchos años. Él ha demostrado un enorme interés y se ha preocupado personalmente por los temas de la Argentina.

-Con el biodiésel tuvo un inconveniente serio con el presidente Trump.

-No. Hay un conflicto entre miembros del sector privado.

-¿Por qué el papa Francisco no visita la Argentina?

-Eso hay que preguntárselo a él. Puede venir cuando quiera, es su país y todos lo esperamos con los brazos abiertos.

-¿Cómo ve el conflicto mapuche, que ya dejó dos muertos?

-Somos un gobierno que le ha dado prioridad al tema indigenista. Es algo que tenemos que resolver. Avanzamos bien. Pero ha surgido este pequeño grupo que se radicalizó. Vamos a trabajar en conjunto con los gobernadores como no se ha hecho con el gobierno anterior para apoyar a la Justicia.

-¿Va a buscar su reelección?

-He dicho que estoy listo para continuar con esta tarea si así lo demandan, pero no es el momento para hablar. Falta mucho.