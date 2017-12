El Estado se investiga a sí mismo: abrieron 4500 sumarios a funcionarios

Son denuncias internas iniciadas en los últimos tres años; los motivos van desde actos de corrupción hasta mala conducta; las fuerzas armadas y de seguridad encabezan la lista

Son expedientes discretos. También incómodos, porque indagan sobre la tropa propia. En los últimos tres años el Gobierno reportó casi 4500 sumarios internos contra empleados estatales y funcionarios por cuestiones disciplinarias o sospechas de corrupción. Así surge de los datos de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal que se encarga de investigar irregularidades y delitos en el seno del Poder Ejecutivo.

El número de actuaciones creció año tras año de manera exponencial, no necesariamente porque se cometieron más faltas, sino porque una serie de normas obligaron a sincerar las pesquisas que se abren contra los agentes públicos. Mientras en 2015, último año del kirchnerismo, fueron informados 707 sumarios, en 2016 esa cifra ascendió a 1612, y en 2017, a 2165.

El salto en sumarios internos reportados se debió, en buena parte, a que en 2016 el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas Armadas fueron obligadas a comunicar las actuaciones abiertas contra sus uniformados. A pesar que estaban obligadas por un decreto de 1999, esas dos áreas no sacaban a la luz sus pesquisas internas. "El cambio de gestión también abrió un período de revisión de la estructura heredada, que hizo crecer la cantidad de investigaciones a los agentes de los ministerios", explicaron a LA NACION desde la PIA, conducida por Sergio Rodríguez. Su fiscalía puede presentarse como parte acusadora y solicitar sanciones, ademas de iniciar de oficio investigaciones preliminares o intervenir en caso de que, además de la pesquisa administrativa, se abra una investigación penal en Comodoro Py. Actualmente interviene en 84 casos sensibles.

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, una de las áreas donde más crecieron los reportes de sumarios internos fue el Ministerio de Defensa, que mediante una resolución intimó a todas las Fuerzas Armadas a sacar a la luz todas las investigaciones internas por corrupción o incumplimiento de deberes. En 2016, el Estado Mayor Conjunto le informó a la PIA cuatro sumarios administrativos, mientras que este año esa cifra ascendió a 100 expedientes. El Ejército pasó de 91 sumarios en 2016 a unos 350 en 2017. La Armada saltó de 175 a 451, un 160% más. La única excepción fue la Fuerza Aérea, que pasó de 70 informes en 2016 a 18 reportes por actuaciones disciplinarias en 2017.

Aun así, no todos los sumarios son reportados con la celeridad que exige la ley. Los 40 sumarios que abrió la Armada para deslindar responsabilidades por el extravío del submarino no fueron informados en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal.

El Ministerio de Seguridad también sinceró los números en los últimos dos años y comenzó a dejar a la luz la cantidad de investigaciones internas que se abren por faltas y delitos en las fuerzas. La Policía Federal, que había informado 490 sumarios el año pasado, este año comunicó 972, mientras que la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó 14 sumarios en 2016 y otros 46 en 2017.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron los motivos más frecuentes que dan origen a las investigaciones y sanciones. De acuerdo con la resolución ministerial 984/17, la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio, encabezada por Carlos Manfroni, puede intervenir con una investigación especial en los sumarios que se abren por corrupción o en casos de gravedad institucional. Esa dependencia puede entonces requerir pruebas y reforzar la investigación que realiza el sumariante.

Según las estadísticas a las que accedió LA NACION, entre otras carátulas, un 10% de los casos que llegan a la Dirección de Investigaciones Internas del ministerio se deben a "complicidad del uniformado con el narcotráfico"; un 20%, por el cobro de servicio adicional no prestado (horas extras no trabajadas); un 10% por "enriquecimiento ilícito", cuando se descubre que un miembro de la fuerza tiene bienes no declarados o injustificados, y un 15%, por sobornos. Actualmente están en curso unas 300 investigaciones por estos motivos.

Así y todo, algunos casos sensibles al ministerio se mantienen en estricta reserva. La PIA debió elevar una queja cuando no pudo intervenir en los sumarios, en su origen sigilosos, que se abrieron contra los gendarmes que participaron del operativo en el Pu Lof mapuche el día que desapareció Santiago Maldonado. Tampoco fue notificada en tiempo y forma por las investigaciones abiertas contra los prefectos que filtraron las fotos del ex vicepresidente Amado Boudou esposado, cuando fue detenido en su casa.

Ranking

De acuerdo con datos de la PIA, por fuera de Defensa y Seguridad, de enero de 2015 hacia acá la dependencia con más reportes de sumarios internos fue la AFIP, con 203 expedientes. Según informaron a LA NACION desde el organismo recaudador, las causales van desde irregularidades en casos de contrabando y faltantes de mercadería en depósitos de la Aduana hasta faltas en inspecciones por evasión fiscal.

El ranking continúa con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 157 comunicaciones de sumarios, la Anses (142) y el Ministerio de Salud (134) y la Dirección Nacional de Vialidad (116). Los motivos pueden ser desde una irregularidad en la compra de un insumo hasta mala conducta.

Muchos de los casos que originaron sumarios internos contra agentes públicos y funcionarios tuvieron su correlato en causas penales. Entre los casos graves figuran una investigación al programa federal de viviendas del kirchnerismo, las contrataciones del yacimiento carbonífero de Río Turbio, el Plan Qunita, la falta de pagos de impuestos de Oil Combustibles de Cristóbal López o incluso la investigación abierta al segundo de Ricardo Echegaray en la AFIP, Resnick Brenner, por la facilidad de pagos otorgada a Ciccone.

En el caso de Cambiemos, entre los sumarios internos relevantes aparecen los vinculados al caso del Correo Argentino, la filtración de datos del blanqueo de capitales que partió de la AFIP, el caso de la compra de garrafas en el Ministerio de Energía y el caso que investiga responsabilidades por el avión que cayó en el Delta.

Los instructores de sumarios deben emitir dos informes por cada uno de los expedientes abiertos: una primera conclusión sobre la base de la evidencia que surja de la investigación y un dictamen final con una resolución, que puede ser un apercibimiento, una suspensión, la cesantía total o la exoneración.

Ranking por organismo

1

Policía Federal

Es la entidad con más sumarios, 1391 en total

2

Armada

Suma 626 casos desde enero de 2016

3

Ejército

Acumuló 205 casos de mal comportamiento

4

Afip

El ente recaudador computa 203 denuncias

5

Inta

157 sumarios internos desde 2015