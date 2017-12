Enseñanzas mendocinas: sin ser suizo, el fútbol argentino puede armar una fiesta para todos

Miles de hinchas de River y Atlético Tucumán convivieron con respeto y pasión; la Copa Argentina es el contraste del torneo local

Los hinchas de River y Atlético Tucumán, apenas separados, se observan en las tribunas en el monento del ingreso de los equipos. Foto: Prensa Copa Argentina

Hace algo más de un año, cuando el comienzo del torneo de primera división se retrasaba por su devastada economía, Marcelo Gallardo hizo una observación bastante atinada: "Parecería que la Copa Argentina la organiza una entidad suiza". El director técnico hacía referencia a una competencia que respetaba su calendario, que al final de cada partido mostraba al equipo ganador con el cheque gigante por la cifra en pesos que se iba a llevar en contante y sonante, y a que las hinchadas de los dos clubes podían compartir el estadio como lo que se supone que son: gente apasionada por el fútbol, pero también respetuosa del otro.

La definición en Mendoza abonó esta teoría de que la Copa Argentina es como si perteneciera a otro país, a un fútbol más civilizado, en el que no se naturalizó la prohibición de la asistencia de los visitantes ni hizo falta crear ese galimatías de "hincha neutral" para transgredir las normas.

Todavía quedan algunas esperanzas y ejemplos. Mendoza capital no necesitó ser Zurich ni Basilea. Tuvo algo de lo que muchas veces se admira de los helvéticos: la civilidad y la posibilidad de que dos multitudes animadas por sentimientos diferentes pudieran compartir un espacio. A los dirigentes del fútbol argentino y los funcionarios de seguridad les toca explicar por qué esto es posible en algunos contextos e impracticable en otros. O quizá sea materia de sociólogos desentrañar este misterio.

El estadio Malvinas Argentinas ofreció la postal opuesta al sectarismo de tribunas ocupadas por una sola parcialidad. La provincia vivió un fin de semana largo diferente, con 40 mil hinchas que fueron llegando desde el viernes. Fueron 25 mil fanáticos de River y 15 mil de Atlético Tucumán los que convivieron sin incidentes durante 48 horas. En cada esquina, en cada restaurante. En cada plaza, y durante las más de seis horas que el estadio tuvo sus puertas abiertas, se vivió lo mejor del "folclore del fútbol", un clisé que con el tiempo se fue contaminando con barbarie y una violencia desenfrenada.

Los hinchas de ambos equipos se cruzaron en aeropuertos, rutas, mesas a la hora de almorzar y cenar, excursiones a bodegas, y hasta hicieron mezclados una larga fila por horas para sacarse una foto con el trofeo de la Copa Argentina en el stand que la organización ubicó en la céntrica Plaza Independencia.

Vladimiro Fenenko, que no se pierde partido de local junto con sus dos hijos en el Monumental, hizo en automóvil los poco más de 1000 kilómetros hasta Mendoza. La excursión no sólo fue feliz por el resultado deportivo, sino también porque se sintió parte de un acontecimiento social que disfrutó. Casi sin voz por los festejos, este hincha de River relató: "Fue muy buena la convivencia, en todos lados. Me tocó estar en una pizzería con hinchas que teníamos las camisetas de los dos equipos y hubo saludos. No hubo ningún problema. En el Parque San Martín, los simpatizantes de Atlético tomaron la zona de la rotonda de la avenida del Libertador y la que lleva al Cerro de la Gloria. Muchos se alojaron en un camping cercano. Los de River ocupamos la zona central del parque. Se desarrolló todo con normalidad". ¿Todo perfecto? Bueno, no tanto, siempre hay algo para recordar que se está en la Argentina. "Había trapitos para estacionar", fue la única mancha que advirtió Fenenko.

Es cierto, los hinchas de River eran más "federales": provenían no sólo de Buenos Aires, sino también de otras provincias. La mayoría de Atlético tenía el punto de origen en Tucumán.

De lo que no se encuentra en Suiza y puede presumir con orgullo la Argentina es el del duelo de cánticos entre hinchadas, que en este caso estuvo exento de tintes xenófobos o discriminatorios. "Me parece que River no sale campeón, me parece que River no sale campeón, sale el Deca, sale el Deca, sí señor", desafió la parcialidad tucumana. Enseguida tuvo respuesta: "Vamos vamos River Plate, hoy te vinimos a alentar, para ser campeón, hoy hay que ganar".

El resultado final no alteró los ánimos. Hubo aplausos de los cuatro costados para la entrega del conjunto de Ricardo Zielinski, y los tucumanos saludaron a River cuando levantó el trofeo.

Lo que empezó bien terminó de la misma manera: a la salida del estadio, los hinchas caminaron entremezclados sin ningún altercado. Parecía Suiza, como dijo una vez Gallardo, pero se trataba de este fútbol argentino, todavía capaz de generar anticuerpos contra su degradación.