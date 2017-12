Dos esgrimistas presentaron su renuncia indeclinable a la terna por el Olimpia: faltaba un compañero con mejores resultados

Flavia Mormandi y Felipe Saucedo decidieron no formar parte de la premiación; entre los candidatos no estaba Jesús Lugones, sexto en el último Mundial de Alemania

Foto: Facebook

La situación generó impacto entre los esgrimistas. Primero, Flavia Mormandi publicó que renunciaba a su terna por el Olimpia de Plata porque entendía que tenía compañeros que tuvieron un mejor año y que no habían sido incluidos. Después, se conoció la baja de Felipe Saucedo, aunque su renuncia fue en privado. La solicitud para no ser tenidos en cuenta para las ternas sorprendió al Círculo de Periodistas Deportivos (CPD), ya que es la primera vez que un atleta se pronuncia en desacuerdo públicamente por la elección de los deportistas más destacados. Cuando algún deportista tuvo alguna diferencia con esta premiación, simplemente eligió no participar de la ceremonia. Ante este escenario es que el CPD tomó nota del reclamo, asumió su error, y junto con María Belén Pérez Maurice sumó a Jesús Lugones, que finalizó sexto en espada en el último Mundial de Alemania, y a Pascual Di Tella.

Mormandi dijo que considera que su actuación estuvo por debajo de la de otros compañeros de disciplina y le solicitó al Círculo -encargado de la conformación de las ternas y de entregar los premios- que la sacaran de entre los candidatos. "Es un honor para mí, pero lamentablemente me veo obligada a renunciar a la misma, ya que tengo compañeros de equipo que han tenido durante esta temporada resultados internacionales claramente superiores a los míos (Jesús Lugones, Pascual Di Tella), y no aparecen en la misma", escribió Mormandi en su cuenta de Facebook.

El mensaje de Mormandi

Si bien nadie se manifestó de la manera que lo hizo Mormandi, que se mantiene firme en su determinación de no aceptar la terna (su baja es indeclinable, al igual que la de Saucedo), no es la primera vez que el CPD se ve obligado a reformular su selección de candidatos. En 2009, sucedió algo similar con ciclismo. Los que estaban ternados eran Walter Pérez, Ramiro Marino y Eduardo Sepulveda; ante esta nominación rápidamente comenzaron a circular murmullos porque no estaba Darío Colla, quien había sido subcampeón mundial en la especialidad scratch. Ante este escenario, el Círculo de Periodistas Deportivos tomó la determinación de enmendar esa omisión, sumó a Colla a la selección y finalmente El Matador se quedó con el Olimpia de Plata.

"Consideramos que esa omisión debe ser salvada y sabemos que el error fue nuestro, pero también estamos convencidos de que Mormandi hizo los méritos como para mantenerse en esa selección", dijo Aldo Juncal, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, en diálogo con LA NACION.

En esta historia hay algunas cuestiones por entender. El CPD suele pedir a las federaciones una sugerencia de terna, al parecer desde las Federación de Esgrima enviaron el mail, pero nunca llegó a destino. Sin embargo, el dirigente Sergio Groupierre asegura que envió ese correo al Círculo con la selección de Lugones. Lo concreto es que fue Flavia Mormandi la que terminó por poner en alerta la situación con su renuncia pública.