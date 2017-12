Fuertes críticas de los Estados Unidos en el inicio de la OMC

Llamó a redefinir la noción de "economías en desarrollo"; "No podemos sostener que las nuevas reglas sólo apliquen a unos pocos", dijo Robert Lighthizer, representante de Comercio, en indirecta alusión a China

Robert Lighthizer, representante de Comercio de EEUU, durante un discurso en la segunda ronda de nogiciaciones por el NAFTA en Ciudad de México, en agosto.

No hizo falta que viniera el presidente Donald Trump a la 11va Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que Estados Unidos diera la nota del encuentro. Su representante de Comercio, Robert Lighthizer, fue igual de eficaz, con un discurso combativo en la apertura de la sesión plenaria esta mañana, en el que cuestionó el foco de la OMC y advirtió que algunos miembros estaban sacando ventaja del sistema de resolución de disputas para ganar terreno en negociaciones, y además llamó a redefinir la noción de "economías en desarrollo", en indirecta alusión a China

"Necesitamos aclarar lo que entendemos por desarrollo en la OMC. No podemos sostener una situación en la que las nuevas reglas sólo aplican a unos pocos y otros tienen vía libre invocando su estatus de economías en desarrollo", dijo Lighthizer, que rompió así en la mañana con el tono del encuentro, en el que gran parte de los ministros de los distintos países miembros, aunque con matices, habló sobre la necesidad de fortalecer la OMC y el libre comercio.

Roberet Lighttizer en la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio

Uno de ellos, paradójicamente, fue China, quien ya hace tiempo viene afirmándose como uno de los referentes del respaldo a la política de libre comercio mundial. "Unámonos para tomar acciones reales para mantener la autoridad y la eficacia de la OMC", dijo, a su turno, el ministro de Comercio Zhong Shan. En la misma línea, se expresó Cecilia Malmstrom, Comisaria de Comerico de la Unión Europea (UE): "Para la UE está claro: hay que preservar y fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en reglas".

La ex canciller argentina y presidenta del encuentro Susana Malcorra fue la encargada de abrir las sesión plenaria de ministros en la mañana. "Esta conferencia ministerial va a preservar el sistema que representa la OMC. Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC no con menos. El diálogo entre ministros es más importante que nunca en este sistema que hemos creado juntos", subrayó.

Con un Estados Unidos que vira hacia un mayor proteccionismo, son pocos los optimistas con los resultados que podrían surgir esta Cumbre Ministerial en Buenos Aires. Según detalló, no obstante, Malcorra, son varios los temas en agenda de discusión, como los subsidios a la pesca, el comercio electrónico, las pymes y la facilitación dela inversión. "Todos estamos de acuerdo que es un momento crucial para el comercio", dijo Malcorra.

Susana Malcorra en la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio

Voto argentino

La Argentina, junto con un grupo de 18 países, de hecho, busca lograr en este encuentro que se acceda a la creación de un grupo específico dentro de la OMC para tratar la temática de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

"En la OMC no hay un grupo formal de trabajo sobre pymes, y en todos los organismos internacionales es una temática más nueva, que está de moda, que se disparó por uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy, que es la creación de empleo", explicó el secretario Pyme, Mariano Mayer. "Ya en el G20 y en la OMC se empezó a hablar más de pymes el año pasado, las Naciones unidas aprobó el 27 de junio como el Día Internacional de pymes, un símbolo de cómo queremos ponerlas en la agenda", agregó.

En mayo pasado, detalló el funcionario argentino, se armó un grupo informal, de "amigos de las pymes", para ponerle foco a la temática e intentar que se cree en el marco de esta reunión ministerial un grupo formal de trabajo. Por la mañana, en una ronda de discusiones que se desarrolló en el Hotel Hilton, se trató el tema. Y se sumaron a la moción de la Argentina -de la que también está Chile, que actúa como coordinador- cerca de 80 países. Entre ellos, se cuentan los del bloque de Unión Europea.

"Nuestra intención es proponer a los ministros que consideren la creación del grupo de trabajo. Si no sucede, al menos estamos poniendo el tema en la agenda", dijo Mayer, para quien hoy el comercio internacional "no está preparado" para las pymes. "Urge que lo adaptemos. La política pyme hasta ahora fue de cuidar a las pymes, pero no alcanza, necesitamos que crezcan, no sólo que sobrevivan. Hay que desarrollar nuevas herramientas y cambiar algunas cuestiones: buscar reglas más simples, y mejorar el acceso a la información", subrayó

En la Argentina hay 850.000 pymes, pero sólo unas 8000 son exportadoras; hace cinco años, eran 15.000. "Tiene que crecer exponencialmente la cantidad de pymes exportadoras. Las reglas de juego, la burocracia internacional, se les hace muy pesado. Hay que darles posibilidad para que puedan exportar e insertarse en la cadena de valor", explicó Mayer, quien adelantó que también se está armando un grupo de trabajo en el G20 para ver cómo está afectando a las pymes el cambio tecnológico y el proceso de digitalización. "Es parte de este proceso que está buscando la OMC en este proceso de querer acercarse un poco más a la gente".