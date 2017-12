Akayed Ullah tiene 27 años y fue detenido en la zona con un chaleco explosivo

Explosión en Nueva York: qué se sabe hasta ahora sobre el atacante. Foto: Reuters

NUEVA YORK.- Un hombre detonó una bomba artesanal sujeta a su cuerpo en un túnel del metro cerca de Times Square y dejó tres transeúntes heridos en un nuevo atentado. El ataque fue perpetrado en un túnel que conecta dos estaciones de metro cerca de Port Authority, la estación central de ómnibus de Nueva York , uno de los mayores centros neurálgicos del transporte de la ciudad.

Hasta ahora, estas son los datos que se tienen y las hipótesis que circulan:

El sospechoso tiene 27 años y fue identificado como Akayed Ullah, un habitante de Brooklyn. Sufrió heridas y quemaduras. Fue detenido y trasladado al hospital Bellevue. Según varios medios locales.

El diario The New York Post indicó que el joven era un ex chófer de taxi y declaró a los policías al ser arrestado que había actuado para vengarse de "los bombardeos", sin más precisiones. "Actué por venganza. Bombardearon mi país y quiere hacer el mal aquí", dijo según el medio.

Explosión en Nueva York: qué se sabe hasta ahora sobre el atacante. Foto: Twitter

Lleva pegada al cuerpo una bomba que, según lo publicado por la cadena CNN, había confeccionado en su lugar de trabajo. La explosión ocurrió a las 7:20 locales y fue provocada por "una bomba artesanal sujetada a su cuerpo por una serie de cierres y velcros", informó a la prensa John Miller, de la unidad contraterrorista.

El atacante, un inmigrante nacido en Bangladés, había ingresado a Estados Unidos hace siete años, con una visa legal.

El momento de la explosión en Manhattan

Las autoridades locales creen que el ataque de Ullah fue inspirado por el Estado Islámico, pero no mantuvo contacto directo con el grupo terrorista.

El agresor de Manhattan al parecer dijo a los investigadores que su acción fue en venganza de la política de Israel contra la población de Gaza, dijo la CNN citando fuentes de la investigación. Esto, pondría al presidente Donald Trump en el centro de la polémica, tras su decisión de nombrar a Jerusalén capital de Israel , medida que desató una nueva ola de violencia en la zona.

Hasta ahora, y pese a ser un gran usuario de la red social, Trump no se manifestó al respecto en Twitter.

Explosión en Nueva York: qué se sabe hasta ahora sobre el atacante. Foto: Twitter

Agencias AFP y ANSA