Globo de Oro: una temporada de premios marcada por las denuncias

En las nominaciones de la Asociación de Prensa Extranjera, la primera parada del camino al Oscar, se traslucen las consecuencias en la industria de las acusaciones de abuso sexual contra Weinstein y otros acusados

Ayer, con el anuncio de las nominaciones a los Globo de Oro que se entregarán el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton, comenzó oficialmente la temporada de premios 2018. Una época de festejos y autocelebraciones que en esta oportunidad será muy distinta de lo que solía ser, en principio porque Hollywood sigue todavía en medio del turbulento y necesario cambio de paradigma que pusieron en marcha las denuncias de acoso y abuso sexual, de las que Harvey Weinstein fue el primer acusado. Es que más allá de haber sido uno de los productores más influyentes en las películas que suelen participar de los galardones, Weinstein fue un hábil y despiadado promotor de sus films en la carrera por conseguir estatuillas. Ahora, en su ausencia, la competencia tal vez sea más pareja y menos previsible, pero las ramificaciones de su caída en desgracia se reflejan en la lista de nominados del cine y la TV para los Globo de Oro cuya ceremonia de entrega conducirá Seth Meyers, reconocido cómico a cargo de uno de los late shows más vistos de la TV norteamericana.

Con la caída del perverso sistema de abuso de poder y manipulación en Hollywood, aun las nominaciones más merecidas como las siete candidaturas de La forma del agua, de Guillermo del Toro, líder entre las películas, pueden generar polémica. Es que al mirar una categoría más importante, mejor director, la falta de candidatas mujeres parece ir en sentido contrario a la diversidad que se le exige hoy a la industria.

Si las nominaciones a los premios Globo de Oro eran la primera prueba para determinar la profundidad del compromiso de Hollywood con los cambios provocados por los cada vez más crecientes casos de abuso -ayer mismo, el chef y figura televisiva Mario Batali fue denunciado por acoso y despedido de The Chew, el ciclo que conducía-, lo cierto es que la Asociación de Prensa Extranjera no consiguió aprobar el examen.

Se sabe ya desde hace años que los noventa integrantes de la asociación tienen como única prioridad mantener y profundizar sus buenas relaciones con las estrellas y los estudios. Así, sus elegidos suelen ser muy distintos de los seleccionados por los críticos, los premios de los sindicatos y la Academia de Hollywood. Eso parece haber hecho que no midieran el impacto de tener, por ejemplo, una categoría de dedicada a mejor director que está integrada sólo por hombres blancos. Sin quitarles méritos a los talentosos Guillermo del Toro (La forma del agua), Martin McDonagh (Tres avisos por un crimen), Christopher Nolan (Dunkerque), Ridley Scott (Todo el dinero del mundo) y Steven Spielberg (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono), la ausencia de mujeres entre los realizadores va más allá del complicado clima de época. No importó que directoras como Patty Jenkins (Mujer Maravilla), Greta Gerwig (Lady Bird) y Dee Rees (Mudbound) ya hubiesen sido premiadas por los críticos y nominadas para varios galardones más prestigiosos que los Globo de Oro. De hecho, en el caso de Lady Bird, el debut en la dirección de Gerwig la actriz más reconocida del cine indie norteamericano-, consiguió nominaciones a la mejor comedia, guión, actriz principal (Saoirse Ronan) y actriz secundaria (Laurie Metcalf), por lo que el hecho de que no aparezca en la categoría de dirección es aun más llamativo.

Casi tanto como llaman la atención las tres menciones que sumó Todo el dinero del mundo, la película de Ridley Scott que hasta ahora sólo era conocida por haber perdido a uno de sus actores, Kevin Spacey, pocos días antes de su lanzamiento. Aunque el film, ya con Christopher Plummer en el papel de John Paul Getty que interpretaba Spacey, aun no fue exhibido a los críticos, aparentemente la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood pudo verlo y concluyó que Plummer merecía ser nominado como mejor actor de reparto, que Michelle Williams está entre las mejores actrices protagónicas del año y Ridley Scott, entre los mejores realizadores. Tal vez estén reconociendo la rapidez con la que el director decidió cortar a Spacey de la película luego de que se conocieron múltiples denuncias por acoso en su contra.

Sally Hawkins en La forma del agua, la película de Guillermo del Toro que es la favorita en materia cinematográfica.

Una categoría que no suele generar demasiado interés en Hollywood, la de mejor película extranjera, esta vez será una de las más esperadas, ya que entre las nominadas aparece First they Killed my Father, film producido por Netflix y dirigido por Angelina Jolie, una de las eternas favoritas de la asociación, que le entregó su primer premio hace casi veinte años por su actuación en el telefilmGeorge Wallace.

La apuesta televisiva

Casi como si se tratara de otros votantes, los nominados de la TV parecen estar más en sintonía con los tiempos que corren.

Para empezar, los programas más nominados son Big Little Lies, con seis candidaturas, y Feud: Bette y Joan, con cuatro. Dos ciclos que hacen foco en la violencia y la desigualdad de género cuya temática parece haber ganado importancia y pertinencia en el clima de época que atraviesa Hollywood.

Que Big Little Lies, de HBO, esté nominado como miniserie cuando se acaba de anunciar su segunda temporada -una novedad que le quita la capacidad de competir en esta categoría el año próximo- es apenas un detalle para una ficción que contó con las que posiblemente sean las mejores actuaciones de Nicole Kidman y Reese Witherspoon (ambas nominadas) en años. Laura Dern y Shailene Woodley compiten en la categoría de actrices de reparto, como lo hace Alexander Skarsgard en la de actor secundario.

Si los votantes de los Globo de Oro suelen hacer sus elecciones más atrevidas en los rubros televisivos, un apartado que se destaca por su afán de renovación es el de las comedias, y este año no es la excepción. Mientras los dramas nominados resultan previsibles (The Crown, The Handmaid's Tale, This Is Us, Stranger Things y Game of Thrones), su contraparte es de avanzada. Black-ish, Master of None, The Marvelous Mrs. Maisel, SMILF y Will & Grace construyen un seleccionado de las mejores comedias de la temporada.

7 de enero

Será la ceremonia de los premios, con la conducción de Seth Meyers, cómico formado en Saturday Night Live

75 de los Globo de Oro

La primera fiesta de la temporada llega con cambios. Ya no hay Miss Golden Globe, pero la hija de Dwayne "The Rock" Johnson será embajadora