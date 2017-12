Cuando el alumno le gana al maestro

Con siete nominaciones, La forma del agua, de Guillermo del Toro, se ubicó como la favorita para los Globo de Oro, por encima de The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, de Steven Spielberg, que sumó seis. La forma del agua -que también lideró hace pocos días las candidaturas a los Critics' Choice Awards, con 14- es una película que tiene muchos elementos característicos del universo de Spielberg: la veta fantástica, el amor por los géneros clásicos y la épica que enfrenta la inocencia de personajes de buen corazón al cinismo y la represión del sistema.

Por supuesto que el director mexicano tiene vuelo propio y múltiples ideas visuales que se vinculan con su obra previa, pero también está muy cerca del homenaje al creador de E.T.: El extraterrestre y El buen amigo gigante. El maestro le dará batalla al "alumno" con The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, film sobre la relación que se establece entre Katharine Graham (Meryl Streep) y Ben Bradlee (Tom Hanks), propietaria y editor, respectivamente, del emblemático The Washington Post, que deben asumir riesgos y unir fuerzas para desentrañar verdades ocultas durante tres décadas por cuatro presidentes de los Estados Unidos. A nivel industrial, las tres películas con mayor cantidad de nominaciones a los Globo de Oro fueron distribuidas en los Estados Unidos por Fox (sumó 27 candidaturas). En la Argentina, en cambio The Post, será lanzada por UIP el 1º febrero, mientras que Fox tiene previsto estrenar ese mismo día Tres anuncios por un crimen (ver aparte).

Como siempre, los analistas esperan muchas diferencias entre los ganadores de los Globo de Oro, que son elegidos por menos de cien cronistas extranjeros afincados en Los Ángeles, y los mucho más representativos premios Oscar, que este año serán seleccionados por 8427 votantes de todos los rubros de la industria. El 23 de enero, día en que se anunciarán las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood, esas especulaciones quedarán de lado y se sabrá la verdad.