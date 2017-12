Cristina Kirchner recuperó su antiguo despacho: así fue el primer día de su regreso al Senado

La ex presidenta ocupa finalmente la oficina que hasta la semana pasada era de Virginia García, cuñada de su hijo

El nuevo despacho de Cristina Kirchner, hasta hace semanas empapelado con notas de Página 12. Foto: LA NACION

Pasó el primer día de Cristina Kirchner como senadora nacional, menos de una semana después del pedido de desafuero que dictó el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por supuesto encubrimiento en el caso AMIA, donde se declara inocente y víctima de una persecución política.

La ex presidenta llegó al Senado a media mañana, partió cerca del mediodía y regresó pasadas las 16. Volvió a dejar el Palacio, ya definitivamente, algo después de las 17.30.

El horario vespertino es habitual para la ex presidenta, que durante el último año visitó siempre por la tarde el Instituto Patria, ubicado a unas cinco cuadras del Congreso. Ahora, y por los siguientes seis años, Cristina Kirchner tiene sede oficial en el centro porteño.

La flamante senadora por la provincia de Buenos Aires se reunió con los senadores del nuevo bloque que ella conduce (aunque no es presidenta). Es decir, aquellos que dejaron -o fueron excluidos- del PJ que dirige Miguel Pichetto (Río Negro): Marcelo Fuentes (presidente), Ana Almirón, María Ines Pilatti Vergara, Nancy González, María de los Angeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti y Ana Ianni.

Los recibió en el despacho que Cristina logró ocupar gracias a negociaciones durante los últimos meses: aquel que perteneció durante los últimos meses a Virginia García, cuñada de su hijo y senadora por Santa Cruz, y que antes había ocupado ella misma.

Cristina Kirchner recuperó su antiguo despacho, en una esquina del tercer piso del Palacio. Foto: LA NACION

El frente de las oficinas, que estaba hasta hace días revestido con tapas de ediciones de Página/12, amaneció esta semana despejado de posters. En la oficina 32 D del tercer piso donde pasará sus horas Cristina Kirchner durante los próximos seis años sólo se veían cortinas blancas, iluminadas por el sol que se filtraba desde las ventanas de su interior, que dan a la Plaza Congreso.

Dos pisos más abajo, su principal rival en las elecciones bonaerenses Esteban Bullrich (Cambiemos), estaba también desde media mañana en su nueva oficina, una de las más imponentes de la Cámara alta, que perteneció durante los últimos años al kirchnerista (este año randazzista) Juan Manuel Abal Medina (PJ).

La lucha por los despachos

Mientras tanto, otros senadores no tenían aún sus despachos confirmados. Entre ellos, Eduardo Costa, que asumió por Cambiemos-Santa Cruz. Según fuentes del Senado, lo habitual hubiera sido que Costa ocupara el despacho de García, también santacruceña. Pero Cristina Kirchner tuvo mayor poder de negociación y, aunque asumió por la provincia de Buenos Aires, logró obtener las oficinas que ocupaba García. Se trata del despacho que la ex presidenta había ocupado en sus mandatos anteriores. En el Senado lo llaman "el despacho histórico de Cristina".

Se rumorea que Costa podría ocupar el despacho de María Laura Leguizamón, que cumplió su mandato por la Provincia este año y dejó vacante su oficina el domingo.

En los pasillos del Palacio hay movimientos de mobiliario hace días. Foto: Brenda Struminger

La semana pasada, en el área administrativa esperaban que ya estuviera resuelta la nueva distribución de oficinas, pero hoy aún había aristas por pulir. Según pudo constatar LA NACION, los telefonistas sólo tenían información sobre los despachos de 9 de los 24 senadores nuevos. Mientras tanto, seguían las negociaciones.

En el primer piso, el secretario administrativo del Senado, Helio Rebot, estaba encerrado en su despacho y no daba abasto de reuniones y llamados. Estos días constituyen uno de los picos más altos de actividades para su oficina, entre cuyas tareas se encuentra la distribución de despachos.

Fajas por doquier

"Es lo mismo de siempre, cada dos años aparecen las cajas, los escritorios, las mudanzas, las discusiones por los despachos y con la gente que quiere entrar pero no está registrada", dijo a LA NACION un agente de seguridad que lleva 10 años cuidando los accesos y pasillos del Congreso. Su diagnóstico de situación estaba acertado.

Un jefe de despacho de la Planta Baja informó a LA NACION que esta mañana llegó a su despacho y lo encontró fajado. Lo mismo le ocurrió a varios senadores. El motivo, le dijeron cuando consultó, fue que el jueves hubo "un intento para entrar a un despacho de manera irregular".

Muchos senadores y asesores se encontraron hoy con que sus despachos estaban fajados. Foto: Brenda Struminger

"Lo intentaron, pero no lo lograron", dijo el jefe de asesores, citando fuentes de Seguridad de la Cámara alta. "Como medida, pusieron estas fajas. Incluso fajaron despachos de senadores que siguen sus mandatos, de manera preventiva", dijo el jefe de asesores, quien aseguró: "Esto suele pasar porque se acostumbra que el senador que se va le deja la llave de su despacho al senador con el que negoció, en lugar de dejársela al Secretario Administrativo, como corresponde".

Primer día de clases

Ayer fue "el primer día de clases" para los 24 senadores electos en octubre. Y si bien no había reunión de comisión, ni sesionaba la Cámara, hubo una inusual afluencia de legisladores. Varios se encontraron con que sus despachos estaban fajados; otros con que aún no estaban resueltas sus ubicaciones definitivas, otros obtuvieron las oficinas que querían, y el resto aún no se presentaron.

La situación de excepción se vivió hoy en distintos rincones. Era el primer día después del 10 de diciembre, fecha oficial para la asunción según la Constitución, que este año fue domingo.

La jura de Cristina Fernández de Kirchner como senadora nacional

cerrar

Los movimientos de muebles y entrada y salida de nuevos asesores y secretarias se sumaba a los trabajos de jóvenes vestidos de mameluco azul que, cinceles y espátulas en mano, rasqueteaban los pisos de azulejos y las paredes del edificio en el marco del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE) que lleva a cabo hace meses el Senado.

Aunque desde la mañana temprano ya había algunos senadores presentes, el pico de actividad ocurrió durante la tarde. Algunos de los senadores presentes ya habían ocupado bancas, como es el caso de Cristina Kirchner, que comenzó su tercer mandato no consecutivo. Otros visitaron el Palacio por primera vez, como es el caso de Bullrich.

Presentes y ausentes

De los 24 senadores que asumieron sus mandatos el 10 de diciembre, alrededor de 15 estuvieron presentes hoy en el Senado, ya sea en el Palacio o en el edificio anexo (mejor conocido como "la caja") según pudo reconstruir LA NACION. Además, asistieron varios senadores que no asumieron ayer, sino que continúan sus mandatos. En total, unos 26 senadores dijeron "presente" en la Cámara alta el primer día después del recambio legislativo.

En el Palacio estaban sorprendidos por la cantidad. Los senadores no suelen asistir a la Cámara alta los lunes, ya que las reuniones de comisión y las sesiones suelen celebrarse entre martes y jueves. Además, la mayor parte permanece en sus provincias el primer día después del fin de semana, y está bien visto que así sea. "Es una muestra de que están en contacto con los distritos que representan", dijo una fuente de Cambiemos.

Muchos senadores debieron pedir permiso para ingresar a sus oficinas. Foto: Brenda Struminger

Entre los senadores que asumieron nuevo mandato estuvieron Cristina Kirchner (UC-Buenos Aires), Esteban Bullrich (Cambiemos-Buenos Aires), Eugenia Catalfamo (PJ-San Luis), Mario Fiad (Cambiemos-Jujuy), Gladys González (Cambiemos-Buenos Aires), Ana María Ianni (FPV-Santa Cruz), Cristina López Valverde (Frente Todos-San Juan), Guillermo Snopek (Frente Justicialista-Jujuy) y Humberto Schiavoni (Cambiemos-Misiones).

Entre los senadores que re eligieron sólo estuvo presente el presidente del bloque oficialista, Luis Naidenoff (Cambiemos-Formosa).

También estuvieron presentes Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino-Neuquén), Carlos Espínola (FPV-Corrientes), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza-FPV), Marcelo Fuentes (FPV-Neuquén), Pedro Guastavino (FPV-Entre Ríos), Ada Iturrez (Frente Cívico-Santiago del Estero), Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), Federico Pinedo (Unión Pro-CABA), Humberto Schiavoni (Cambiemos-Misiones), Fernando Solanas (UNEN-CABA), Rodolfo Urtubey (FPV-Salta), Marta Varela (Pro-CABA). Omar Perotti (FPV-Santa Fe) y María de los Ángeles Sacnun (FPV-Santa Fe).

Entre los senadores que asumen mandato este año pero no asistieron se encuentran Julio Martínez (Cambiemos-La Rioja), Carlos Saúl Menem (PJ-La Rioja), Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), Magdalena Solari (Frente Renovador de la Concordia-Misiones), Roberto Uñac (Frente Todos-San Juan), Claudio Poggi (Cambiemos-San Luis), Eduardo Costa (Cambiemos- Santa Cruz), María Belén Tapia (Cambiemos-Santa Cruz) y Olga Brizuela y Doria (Cambiemos-La Rioja).