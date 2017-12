River modelo 2018: los indiscutidos de Marcelo Gallardo, los negociables y los que pueden venir

El entrenador sabe que debe reinventar al equipo, piensa en cuatro refuerzos y se enfoca en la revalorización del plantel

A modo de premio para sus jugadores tras la consagración en la Copa Argentina, Marcelo Gallardo decidió darle un día más de vacaciones al plantel: la vuelta al trabajo será el 3 y no el 2 de enero, como había planificado inicialmente. Sin embargo, la séptima vuelta olímpica de su ciclo no le modifica el pensamiento. El técnico de River sabe que en 2018 deberá tratar de reinventar a su equipo, una tarea que conoce como pocas: desde su llegada en 2014 la sangría de jugadores ha sido muy marcada, como un goteo incesante e incómodo. Del equipo campeón de América en 2015 solamente quedan en el plantel Jonatan Maidana, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas (se fue y volvió), Gonzalo Martínez, Camilo Mayada, Augusto Batalla (no jugó) y Rodrigo Mora, hoy convaleciente. Es tiempo de balances para el Muñeco, que ya tiene en claro los puestos a reforzar, los nombres prescindibles, los que están en observación y los que son esenciales para la continuidad de su proyecto.

Tal como informó LA NACION hace dos semanas, el entrenador quiere al menos cuatro refuerzos: dos delanteros, un mediocampista con llegada al área rival del estilo de Carlos Sánchez y un volante central de primer nivel para ser la alternativa de Ponzio. ¿Y un arquero? Gallardo piensa arreglarse con Enrique Bologna y con Germán Lux. Es muy posible que Batalla, hoy tercero en la consideración del técnico, sea cedido a préstamo a otro club para que luego regrese con mayor rodaje.

No son muchos los jugadores hoy indiscutidos para Gallardo. La defensa titular del River 2018 es una incógnita: este semestre sufrió continuas variantes por la irregularidad en los rendimientos de sus integrantes. En ese marco, el Muñeco aguarda con los brazos abiertos el regreso de Lucas Martínez Quarta, quien cumplió la suspensión por doping y muy probablemente sea uno de los centrales titulares el año próximo. El técnico espera contar por fin con Luciano Lollo, recuperado de su operación en los dedos gordos de sus pies. La presencia de Lollo será también una competencia para Javier Pinola, para Gonzalo Montiel, para Alexander Barboza y para Jonatan Maidana, cuya continuidad no está garantizada. Maidana tiene chances de ir a la MLS, la creciente liga de Estados Unidos, y esa podría ser una salida elegante. El técnico siempre afirmó que Maidana es el jugador que más lo representa adentro de la cancha por su espíritu competitivo, pero sabe también que las dificultades en la rodilla derecha, que condicionaron su rendimiento en el último tiempo, le impiden rendir a tono con las exigencias de un equipo que suele arriesgar en defensa como River.

De cualquier modo, la competencia para definir quiénes serán los centrales titulares en un año en el que el objetivo mayor volverá a ser la Copa Libertadores será muy grande y pareja. Martínez Quarta, Pinola, Maidana -en caso de no ser transferido-, Lollo, Montiel y Barboza tendrán una dura lucha para ganarse un lugar entre los once. Para el lateral derecho, Gallardo espera contar con Jorge Moreira, ya recuperado de un desgarro (solo jugó en Reserva en el último tiempo), y con Camilo Mayada, quien el próximo lunes cumplirá la suspensión por doping. También sabe que eventualmente puede echar mano para esa posición a Montiel y a Milton Casco. En la banda opuesta Marcelo Saracchi partirá con ventaja por sobre Casco, uno de los tres futbolistas a los que el balance del año les cerró en rojo según la mirada del cuerpo técnico: los otros dos son Carlos Auzqui e Iván Rossi.

Así como Casco, Auzqui y Rossi no respondieron en la medida deseada, hay tres jugadores experimentados en observación: Lux, Maidana y Pinola. En ese listado también ingresan Lollo y Marcelo Larrondo, quienes jugaron poco y nada desde su llegada hace ya casi un año y medio. Larrondo y Rodrigo Mora, precisamente, son los únicos dos jugadores del plantel que durante las vacaciones se quedarán trabajando con los kinesiólogos para tratar de estar a disposición de Gallardo lo antes posible. Larrondo podría volver en febrero o marzo, mientras que en el caso de Mora su fecha de posible regreso es una incógnita porque recién comenzó a trotar hace una semana.

Leonardo Ponzio, Enzo Pérez e Ignacio Scocco son indiscutidos para Gallardo, mientras que hay dos titulares que en el "presupuesto" del técnico podrían llegar a ser vendidos porque últimamente recibieron sondeos desde el fútbol europeo: Gonzalo Martínez e Ignacio Fernández, cuyo rendimiento no estaba conformando al técnico pero a quien el golazo de la victoria en la final de la Copa Argentina le dio un espaldarazo importante para el caso de que se quede. De ambos y de Ariel Rojas, frecuentes titulares en el mediocampo, Gallardo espera una mayor regularidad en el juego y no los últimos vaivenes.

Al igual que Saracchi, Nicolás De La Cruz y Rafael Borré tienen el crédito abierto por parte de Gallardo al considerarlos apuestas a futuro que se encuentran en un período de adaptación y con mucho por progresar. Las situaciones de Exequiel Palacios y de Denis Rodríguez serán materia de evaluación y el técnico volverá a plantearles a Tomás Andrade y a Zacarías Morán Correa que sería bueno para ellos irse a préstamo a algún otro club para sumar continuidad.