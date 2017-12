De los lectores: cartas & mails

Desnutrición infantil

El jueves 7 quedé conmovido con el título del editorial "El hambre no puede esperar" y el dato de que uno de cada cinco chicos sufre de desnutrición. ¿Qué nos pasa, nos estamos haciendo unos Herodes argentinos modernos? Esos chicos son inocentes.

Parias

Lamento que los colegios de abogados, juristas y periodistas expresen su preocupación respecto de los límites de la prisión preventiva ahora que se encuentran detenidas personalidades conocidas de la política, sin mencionar ni recordar que desde hace 13 años se comenzó a detener sin condena a más de 1900 militares, policías, gendarmes y civiles por los hechos de los años 70 del siglo pasado, y que 426 ya han muerto detenidos, el 80% de ellos sin condena. Sólo se declaman la legalidad y la igualdad en la Argentina mientras en lo profundo de sus prisiones yacen y mueren olvidados quienes se ha decidido que sean los parias de nuestra democracia.

Emprendimiento

Entusiasmado y altamente motivado por la arenga del Gobierno de apoyar a los emprendedores y las pymes, me puse en campaña para poner en marcha mi propio negocio, sin pedirle un solo peso al Estado. Mi entusiasmo y mi motivación duraron apenas un par de mails de respuesta del Ministerio de Producción. Mi idea no tenía cabida. Se la cuento para que vean que no es nada complejo. La Argentina es un país excepcional para recorrerlo turísticamente en toda su extensión, y yo, un viajero empedernido arriba de una Harley Davidson. Entonces dije: ¿por qué no hacer lo que se hace en otras latitudes y poner un "rent a Harley" (alquile una Harley)? Localmente no es posible comprar las motos, pues el precio de venta de una HD casi triplica su valor FOB. Entonces pensé: ¿y si importo directamente las motos amparado en los beneficios de la importación de bienes de capital? Porque las motos serán eso, bienes de capital. Comencé a realizar las consultas en el Ministerio de Producción, donde, debo admitirlo, fui rápida y amablemente atendido por un funcionario del área de Relaciones Internacionales, Secretaría de Emprendedores y pymes. Sin embargo, la respuesta fue sencilla y breve: "Ese tipo de vehículos no está contemplado dentro del régimen de bienes de capital con beneficios de importación". Una lástima, pues con mi proyecto pensaba generar empleo y pagar impuestos, que es lo que le interesa al Estado, ¿no?

No me vengan con que hay que proteger la industria nacional porque acá -que yo sepa- no se fabrican Harley Davidson. ¿Será otra muestra de mucho ruido y pocas nueces?

Honor naval

La Mesa de la Camaradería Naval, integrada por oficiales retirados de la Armada Argentina de diversas promociones, cuerpos y escalafones que alcanzaron 50 años desde su alta como tales, manifiesta públicamente su gran pesar y consternación por la pérdida del submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes durante una tarea de control de nuestro mar. Prima hacia ellos el sentimiento de camaradería y profundo respeto por el deber cumplido, siempre presente, pero que brota en plenitud en circunstancias adversas como esta. Como miembros de la familia naval, acompañamos en sus sentimientos a los seres queridos de la tripulación. Expresamos también nuestra solidaridad con el personal de la Armada de todas las jerarquías, por la profesionalidad y el empeño puestos de manifiesto en todas las operaciones y tareas que se implementaron a raíz de la pérdida de contacto con el San Juan. Sabemos que lo hacen cumpliendo su deber e inspirados en una tradicional ley del honor naval, que en el manual del cadete embarcado de nuestra Escuela Naval dice: "Ningún hombre de mar abandona a otro hombre de mar en peligro". La aprendimos siendo muy jóvenes, nos inculcaron ser fieles a su cumplimiento y por eso la transmitimos a quienes fueron nuestros subordinados. Deseamos también agradecer la cooperación de las unidades de bandera nacional no pertenecientes a la Armada y a las de marinas e instituciones de diversas partes del mundo que se sumaron con presteza al esfuerzo de búsqueda en nuestro mar, que sabemos es bravío y que normalmente no da tregua. Finalmente, pedimos a Nuestra Señora Stella Maris, patrona de nuestra Armada, que proteja con su manto a los 44 tripulantes y sus familias y guíe de la mano a quienes continúan empeñados en la búsqueda del submarino.

Hospital sin médico

El domingo pasado, una prima mía, residente en Caseros, concurrió a las 8.30 a la guardia del hospital Ramón Carrillo por un fuerte dolor de espalda. La atendió gentilmente una enfermera, que hizo una primera inspección y constató un herpes zóster (culebrilla). A la espera de la opinión médica, poco después, se le comunicó que no había médico. Pregunto al director del hospital (cuyo nombre recuerda a un protagonista ilustre de la salud pública) y al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires: ¿por qué no había médico en ese momento?

La vara Ginóbili

La Argentina se ha impuesto a sí misma, hace ya

muchos años, metas y valoración de estas de muy bajo nivel. Esto se aprecia en la educación, la acción cívica, social y política, etc., incluyendo lo deportivo y su entorno. ¡Cuánto nos ayudaría decidirnos a adoptar la vara Ginóbili en los distintos aspectos de nuestra vida! La admiración hacia nuestro Manu en el exterior no tiene límites, dentro de un ambiente de máxima competitividad mundial. Si no valoramos los méritos de excelencia que él y muchos otros representan, será muy difícil emerger de la actual medianía general, a la que hemos arribado solamente por nuestras erróneas decisiones.

