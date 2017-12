Ahora que la Argentina se despidió definitivamente de la dupla que encarnó el regreso de la democracia -ni aquel presidente ni aquel vice están ya en este mundo-, un recuerdo vuelve con fuerza: "Al sur, al mar, al frío". Es la frase emblema de uno de esos proyectos que chocaron contra el no poder y el no saber, dos de los tres obstáculos citados por el mortecino Raúl Alfonsín de la salida anticipada del poder. Cuando se observan los problemas que la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) les generan a aquellos que se acercan al Centro, la pregunta surge con facilidad: ¿tiene sentido trastornar a tanta gente, precisamente a aquellos que con sus impuestos sostienen las calles de la ciudad, su transporte, su comercio, su día a día? La pregunta es, como tantas veces, una pequeña trampa. Ni una cosa ni la otra. Que la OMC sesione en Buenos Aires es una gran noticia. No lo es, claro, que lo haga a costa de los nervios de miles y miles de ciudadanos. La culpa no es de la OMC, sino de la ciudad que nos hemos dado y de los límites del mundo en el que hoy vivimos. Seguridad ante todo, cueste lo que cueste. ¿Cómo hubiera sido reunirse en Viedma? ¿Y en una Buenos Aires menos saturada? Preguntas vanas. Aquella idea nació en 1986 y murió enseguida.