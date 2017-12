El polémico cruce entre Federico Andahazi y Aníbal Fernández sube los decibeles

El periodista y el ex jefe de Gabinete kirchnerista redoblaron la apuesta a través de Twitter; el columnista radial -además- le dedico una sátira titulada: "Anibal the cannibal"

El cruce entre el escritor y periodista Federico Andahazi y el ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández parece no tener fin. El último sábado, ambos protagonizaron un polémico cruce en el programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. Ese día, durante un juego donde los invitados deben acercarse a un círculo cada vez que están de acuerdo con la frase que arroja el conductor -en este caso, que "la corrupción es el peor mal"- ambos se acercaron al centro del piso. Andahazi se mostró atónito ante la presencia de Fernández a su lado y más aún cuando el kirchnerista opinó que hay "mucha" corrupción en el Gobierno actual y que "seguramente" también la hubo en el anterior. Segundos después, Andahazi dijo: "Estoy evitando estallar en una carcajada. Es un gran humorista Aníbal, lo respeto mucho como humorista". A Fernández el comentario no le cayó nada bien, y le respondió: "No me faltes el respeto que yo no te lo falto a vos. Yo no soy humorista, hablo en serio". Entre otros comentarios, el periodista sostuvo que él no debía explicar ante la Justicia que no es corrupto y que, en cambio, Fernández sí.

Pero la discusión no terminó allí: en los días subsiguientes continuó su curso vía Twitter, red social preferida de ambos personajes. "Este muchacho es el mismo que anoche me decía: 'Te voy a ir a buscar para que me pidas perdón'", tuiteó Andahazi citando una nota del diario Clarín que daba cuenta del paso por Tribunales del referente kirchnerista. "Aníbal Fernández cerca de ser detenido por una maniobra con sus bienes", se titula la nota. Redoblando la apuesta, Fernández respondió: "Te voy a ir a buscar. No lo dudes".

Este muchacho es el mismo que anoche me decía: "Te voy a ir a buscar para que me pidas perdón":https://t.co/DsGVliChfj&- Federico Andahazi (@andahazi) 10 de diciembre de 2017

Te voy a ir a buscar. No lo dudes&- Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 11 de diciembre de 2017

Envalentonado por sus seguidores y por el eco que tuvo en las redes la discusión del sábado, el periodista fue por más y tituló hoy también "Anibal the cannibal" a su habitual columna radial del programa Le doy la palabra, que se transmite por Radio Mitre. "No es casual que uno de los nombres más emblemáticos del peronismo sea Aníbal. Recordemos que Aníbal fue el cocinero de Menem, de Duhalde, de Néstor y de Cristina", expresó allí. Luego, agregó: "Hoy Aníbal es un cadáver político".

Entre otros tuits, Andahazi publicó: "El guapo que dijo que me iba a venir a buscar, en realidad fue a tribunales a pedir de rodillas que no lo metan preso. Ya lo veremos aduciendo diabetes al malevo de la cuadra".