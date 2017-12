El ensayista participó del programa Terapia de Noticias y opinó sobre la causa AMIA

Santiago Kovadloff: "La Argentina viene demostrando que la política es cómplice del delito"

El ensayista Santiago Kovadloff participó del programa Terapia de Noticias y opinó sobre los dichos de Cristina Kirchner sobre la causa AMIA, en donde está acusada del delito de traición a la patria. La presidenta dijo que la causa está armada sobre "hechos que no existieron".

Por su parte, Kovadloff opinó: "Estos terroristas no solamente fueron los iraníes que volaron la AMIA, fueron también los argentinos cómplices que facilitaron la voladura de la AMIA, como facilitaron el asesinato del fiscal Nisman". Y lanzó: "La Argentina viene demostrando, y esperemos que esto empiece a revertirse, que la política es cómplice del delito".

"Los 23 años transcurridos desde la voladura de la AMIA hasta hoy son 23 años en donde no se ha podido terminar de explicitar la responsabilidad que han tenido los gobiernos en el encubrimiento de quienes intentaron contra la AMIA", dijo.

Por otro lado, analizó cómo el Gobierno está manejando la causa y su relación con la Justicia. "Creo que el Gobierno está procediendo bien, que está tratando de enfatizarlo. La cuestión de fondo es saber si tenemos suficiente conciencia de que si no hay Justicia no tenemos porvenir, tenemos pasado". Y agregó: "No habrá saneamiento político si no hay dignidad jurídica".

