Por la inflación, los sindicatos activan las cláusulas gatillo

La suba de precios ya superó algunos acuerdos; se suman reclamos de pagos adicionales

Superada ya la proyección inflacionaria anual del 17 por ciento que había trazado el Banco Central, y con altas probabilidades de cerrar el año entre 22 y 25%, al Gobierno se le abre un nuevo foco de conflicto con los sindicatos y los movimientos sociales en la víspera de la Navidad.

Sin una estrategia común, los sindicatos que pactaron durante sus paritarias la cláusula gatillo ya manifestaron su intención de activarla para recuperar los puntos perdidos en el poder adquisitivo del salario. Los que no la acordaron, en cambio, prevén plantearla en la negociación de 2018. Eso sí: a diferencia de otras épocas, la exigencia de un bono de fin año ya no es generalizada y hay apenas casos aislados.

Sergio Palazzo, Bancarios: El acuerdo salarial de 19,5% sellado en febrero fue un caso testigo. Foto: Archivo

Los movimientos sociales que mantienen buen diálogo con el Gobierno, en cambio, se garantizaron un pago extra de $ 2200 por el fin de año. Lo recibirán los beneficiarios de planes sociales y de la asignación universal por hijo. Piden que también abarque a los jubilados.

El aumento en las tarifas de combustibles, luz, gas, y prepagas alterará la inflación de diciembre, que podría superar el 2%, según las estimaciones de las consultoras privadas y de los observatorios sindicales. De concretarse ese porcentaje, la medición anual estaría entre 22 y 25%, muy por encima de la proyección oficial. El Indec daría hoy a conocer los valores de noviembre, que para los privados fue de 1,4% y para la CGT, de 2,18%.

Con la inflación registrada hasta hoy, el gremio bancario fue el primero en reactivar su paritaria, que contemplaba una suba anual de 19,5%. Sergio Palazzo, jefe de la Asociación Bancaria, le solicitó por carta al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la reapertura de la negociación. Es probable que la discusión con las cámaras del sector se concrete en enero, junto con las tratativas para definir el alza para 2018. El acuerdo total de los bancarios, en rigor, había sido de 24,3%, al incluir un 4% extra en compensación por el pacto salarial de 2016.

Otro de los casos paradigmáticos es el del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC). Armando Cavalieri, un aliado del Gobierno, ya avisó en el consejo directivo mercantil que no ejecutará en enero de 2018 la cláusula gatillo para ajustar la paritaria. Sin embargo, evalúa recuperar los "dos o tres puntos" de poder adquisitivo que perderían con un pedido de un bono de fin de año de entre 1500 y 2000 pesos.

Armando Cavalieri, Comercio: Negociará los puntos perdidos en 2018 o pedirá un bono de fin de año. Foto: Archivo

El acuerdo salarial que selló Cavalieri, que representa a más de un millón de afiliados, fue de 20% en dos tramos y prevé una revisión en enero de 2018 en caso de que la inflación haya superado el umbral pactado. "No vamos a pedir reabrir la paritaria por uno, dos o tres puntos. A lo sumo lo incluiremos en la negociación de 2018 o hasta podríamos ver cómo está la temperatura para pedir un bono de fin de año. Si el Gobierno les piensa dar a los movimientos sociales un bono, nosotros también lo pediremos", dijo un influyente dirigente mercantil que oficia hoy como la mano derecha de Cavalieri.

Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN, le dio hace unos días una buena noticia a la Casa Rosada. Les aseguró a los ministros Triaca y Andrés Ibarra que no avalará un reclamo por un bono de fin de año y que esperará hasta enero por la cláusula gatillo, tras sellar una paritaria de 20%. La señal de austeridad cayó justo cuando desde algunas provincias se anunciaba el pago de un plus para estatales. En la misma charla, Rodríguez se vio forzado a negociar sobre el recorte de cargos que anunció el Gobierno. En UPCN se animaron a garantizar que no habrá más de 2300 despidos. En cambio, desde ATE, el otro gremio estatal, Hugo Godoy desconoce esas cifras y advierte que no "negociará ningún despido".

La Uocra, otro de los gremios que pactaron con cláusula gatillo, ya habría desistido de activarla y evalúa ir en busca de un bono de fin de año, un reclamo que Hugo Moyano hará público el viernes, en un acto por el Día del Camionero. Seguirán con atención el curso de los aumentos de precios otros gremios como el de la Sanidad y Alimentación, que cerraron paritarias con porcentajes que sólo podrían revisarse si la inflación supera el 23% y el 24%, respectivamente.