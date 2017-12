Esperan importar menos gas en 2018

En marzo se sumaría más oferta de la formación Vaca Muerta

La Argentina espera reducir las importaciones de gas, en volumen, a partir del año próximo. Eso ocurrirá si, como se prevé, la formación de recursos no convencionales Vaca Muerta aumenta la producción de ese recurso, algo que ocurriría a partir de marzo. Así lo estimó el presidente de la compañía, Hugo Balboa, en un almuerzo con la prensa.

Según el ejecutivo, la nueva oferta agregaría unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas (M3), que representan alrededor de un 6% del consumo total del país. De todas maneras, las importaciones de gas continuarán el año próximo, debido a que la oferta local está lejos de satisfacer la demanda.

Enarsa, que estuvo en el centro de la polémica debido a las importaciones de gas natural licuado (LNG) -una de las causas por las cuales el ex ministro de Planificación Julio De Vido está preso- y al caso Antonini Wilson (fue la empresa que pagó el avión en el que llegó al país el valijero venezolano), cambiará de nombre en el futuro cercano. Comenzará a llamarse Integración Energética Argentina. Junto con el nuevo nombre se sumarán la supervisión de la construcción de las centrales Cóndor Cliff y La Barrancosa (ex Kirchner y Cepernic) y la administración de la usina Río Turbio. Con eso tiene que ver la mayor inquietud de Balboa, según reconoció él mismo. "Me preocupa formar una estructura de control adecuada", dijo, y repitió: "No quiero perder el control de la plata del Estado".

Mientras por un lado sumará nuevos activos, Enarsa también deberá desprenderse de otros por un decreto presidencial. En ese paquete entran centrales eléctricas y una participación en Transener, la transportadora eléctrica de alta tensión, cuya licitación comenzará en marzo.

Si bien tuvo cautela en cada palabra, Balboa se mostró crítico del peritaje que definió la decisión del juez Claudio Bonadio con respecto al encarcelamiento de De Vido. Por la misma razón, cuatro empleados de Enarsa están procesados. "Resulta difícil probar los hechos con ese peritaje", sostuvo.