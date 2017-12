Dijo que el pacto no afectó la búsqueda de los iraníes y que el juez jamás lo citó

Un ex titular de Interpol cuestionó a Bonadio. Foto: Archivo / Santiago Filipuzzi

El ex secretario general de Interpol Ronald Noble dijo ayer que las circulares rojas que pesan sobre los iraníes acusados del atentado a la AMIA siempre estuvieron vigentes, que la Argentina jamás pidió que se levantaran y que no se vieron afectadas por la firma del memorándum de 2013.

"Si el juez [Claudio] Bonadio se hubiera puesto en contacto conmigo directamente, habría entendido la verdad: que las notificaciones rojas de la AMIA no habían cambiado", sostuvo Noble. A través de Twitter, respondió una serie de preguntas del periodista Iván Schargrodsky.

En sus procesamientos de la semana pasada, Bonadio puso en duda la "imparcialidad" de Noble. Señaló que era amigo del ex canciller Héctor Timerman y lo acusó de haber colaborado en el supuesto encubrimiento.

Luego de la firma del memorándum, a las alertas de Interpol se les agregó una leyenda que daba cuenta del acuerdo supuestamente destinado a avanzar en la investigación. En esa nota se aclaraba también que no se modificaba el estatus de las alertas. "Esta advertencia [por la referencia al pacto] perdura en la actualidad y fue una forma de morigerar las alertas rojas", sostuvo Bonadio.

Noble dijo que lo manifestado por Bonadio "es falso, engañoso e incompleto". También, que tuvo más "amistad" con Alberto Nisman -a quien visitó en Punta del Este- que con Timerman.

En el marco de esta misma causa, el fiscal Eduardo Taiano dictaminó ayer en contra del pedido de Timerman de que se le levantara la prisión domiciliaria. Como el pedido se basó en la delicada salud del ex canciller, el fiscal solicitó que fuera autorizado a viajar al exterior para seguir con su tratamiento. Además, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini apeló su procesamiento con prisión preventiva. Luis D'Elía, también preso, cuestionó ante la Cámara la decisión de Bonadio de no liberarlo.