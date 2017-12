El sorteo de octavos de la Champions League: entre el choque de trenes y la curiosa estadística negativa de Lionel Messi

Real Madrid-PSG y Barça-Chelsea, lo más destacado; Messi, sin goles en ocho cotejos ante los Blues

Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi y Hazard, protagonistas de los dos grandes duelos de octavos de la Champions.

Ya instalado en Abu Dhabi, los pensamientos y conjeturas del plantel de Real Madrid postergaron por unas horas la semifinal que mañana disputará ante Al Jazira por el Mundial de Clubes, competencia a la que los europeos le asignan una importancia más relativa en comparación con los desvelos que provoca en América del Sur, concretamente en la Argentina. Las noticias que llegaban de Nyon le suscitaron al club más ganador (12 títulos) de la Champions League más intranquilidad que el inminente partido contra el equipo árabe.

El sorteo de los octavos de final preanunciaba algunos choques explosivos, a los que sólo había que ponerles nombres propios. Por primera vez en la historia, Inglaterra tenía a cinco representantes (cuatro de ellos fueron primeros en sus grupos) en los play-off. A medida que fueron sacando las bolas de los copones, algunos cruces se constituyeron en verdaderos choques de trenes. Por un lado estaban los ocho líderes de cada zona y por el otro los segundos. No podían enfrentarse equipos del mismo país ni que hubieran compartido el grupo. Estas restricciones se eliminarán para el sorteo de los cuartos de final. Pero para eso falta, primero está el riguroso filtro programado para mediados de febrero y la primera quincena de marzo.

La serie que hace más ruido es la que enfrentará a Real Madrid con París Saint Germain. El bicampeón vigente contra el rival que más dinero invirtió en los últimos años para instalarse como una nueva potencia europea. "PSG es un gran equipo, uno de los candidatos al título junto con nosotros. Para el fútbol es demasiado pronto que esta eliminatorias se celebre en octavos", reconoció Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales de Real Madrid. La ida será en el Bernabéu y la definición en Francia.

Cristiano Ronaldo, goleador de las últimas cinco Champions y arriba de todos en la actual con nueve tantos, vs. Neymar, decisivo en la temporada pasada para eliminar con la camiseta de Barcelona a PSG, que a los cuatro meses lo fue a buscar y pagó el récord de 222 millones de euros. No satisfecho, a las pocas semanas cerró la contratación de Mbappe por 180 millones. La joya francesa, que a los 18 años está señalado por sus condiciones para seguir la estela que marcan Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, estuvo en la agenda de Real Madrid, que finalmente no entró en la desorbitada puja de precios que no espantó a Nasser Al Khelaifi, el presidente de PSG, que desde que en 2011 asumió la conducción lleva invertidos 941.200.000 de euros. El primero que fue a buscar fue a Javier Pastore (42 millones a Palermo), por quien tiene una estima especial, a pesar de que el cordobés fue perdiendo progresivamente espacio en la formación. Su última resignación fue cederle la camiseta N° 10 a Neymar, que con el histórico Cavani y Mbappe conformaron el ataque más productivo de la etapa clasificatoria, con 25 goles en seis partidos.

"Estamos preparados para lo que serán dos grandes partidos", dijo Khelaifi, en lo que también es un mensaje para el técnico Unai Emery, que quedó en la mira tras dos derrotas consecutivas entre la Ligue 1 y Champions. Una eliminación contra Real Madrid, además de ser otro frenazo al proyecto expansionista del PSG, también sentenciaría al entrenador español.

Europa League: Atlético de Madrid vs. Copenhague Eliminado en Champions League, el equipo de Diego Simeone vuelve a la copa que disputó y ganó por última vez en 2012. El conjunto de Dinamarca será el adversario en los 16os de final.

El azar estuvo en consonancia con el estudio de probabilidades que indicaba que Barcelona tenía un 43,7% de chances de quedar emparejado con Chelsea. Stamford Bridge y Camp Nou será la secuencia. Un choque que tiene antecedentes de peso. Para Lionel Messi es especial: en ocho partidos nunca le pudo marcar un gol al conjunto londinense y tiene un penal desviado en la semifinal de 2012, que luego consagró al club de Roman Abramovich. La serie que enfrentó a Barcelona y Chelsea en 2006 fue la primera gran caja de resonancia internacional para Messi. Le pasó de todo: con sus gambetas y corridas enloqueció al lateral Del Horno (expulsado), Mourinho lo acusó de hacer teatro y en el segundo cotejo sufrió un desgarro que lo sacó por el resto de la competencia y le restó continuidad para llegar en la mejor forma física al Mundial 2006.

Aquella patada de Del Horno a Messi

Chelsea es una página dorada en el álbum del Barça en el primer año de Pep Guardiola, gracias al agónico gol de Iniesta en Stamford Bridge, rumbo al triplete (Liga, Champions y Copa del Rey) del DT catalán. "Es un sorteo duro para nosotros, nos tocó uno de los rivales más complicados", expresó el técnico Ernesto Valverde. Chelsea tiene dos ex campeones con el Barça, Cesc y Pedro. El entrenador Antonio Conte, con ese sentido agonístico tan propio de los italianos, ya alertó: "Contra Barcelona hay que jugar al 120 por ciento".ß

Un guiño para el City: el equipo de Agüero y Otamendi, ante Basilea

El sorteo fue benigno con Manchester City, que le tocó el rival que más de uno hubiese querido para los octavos de final: Basilea. Sevilla, el equipo con más argentinos (siete , además del cuerpo técnico) se enfrentará con el Manchester United de Mourinho. Juventus, finalista en dos de las últimas tres ediciones, se medirá con el Tottenham de Pochettino, que finalizó en su grupo por delante de Real Madrid. Bayern Munich también recibió con agrado lo que le deparó el azar; Besiktas, si bien tendrá que definir en Turquía. Los otros cruces: Shakhtar Donetsk vs. Roma y Porto vs. Liverpool.