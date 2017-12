La Casa Rosada entregó un instructivo para defender el proyecto

Los legisladores oficialistas escucharon los argumentos de Peña y Dujovne a favor de los cambios para los jubilados

"Sí, sí... Sale sin cambios", confirmó el ministro Nicolás Dujovne en un breve diálogo con LA NACION en el camino que separa la Casa Rosada de su oficina en el Ministerio de Hacienda. Después de las quejas y las amenazas, había llegado la paz: el interbloque de Cambiemos, completo, se había comprometido a respaldar la reforma previsional que impulsa el Gobierno y el proyecto que ya tiene media sanción del Senado podía atravesar la Cámara de Diputados sin cambios.

Atrás quedaron las dudas que había planteado Elisa Carrió, en la titular de la Coalición Cívica. "Todos entendieron", dijo uno de los legisladores presentes en el encuentro que se desarrolló en la Casa de Gobierno del que participaron Dujovne, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y varios integrantes de la bancada de Cambiemos en la Cámara baja como Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Facundo Suárez Lastra y la lilita Paula Oliveto.

"Estamos convencidos de que la reforma es importante y que tiene un grado de consenso muy importante. Lo apoyaron 23 de los 24 gobernadores y en el Senado lo votó parte de la oposición", dijo el diputado Daniel Lipovetzky.

Peña y Dujovne les explicaron a los diputados que el proyecto, que ya tiene media sanción de la Cámara alta, les garantiza a los jubilados una mejora en su actualización por encima de la inflación -la fórmula está compuesta en un 70% por la inflación y en un 30% por salarios- y adicionalmente "le quita el problema" de estar atados a la recaudación impositiva, que es muy variable.

A cambio del apoyo en el recinto, Carrió habría exigido el compromiso del Gobierno de incrementar el 5% por encima de la inflación el ajuste que perciben los jubilados y los beneficiarios de la AUH.

"No habrá un perjuicio para los jubilados. La ley le garantiza previsibilidad a los aumentos", agregó Lipovetzky.

Para reforzar el mensaje, el Gobierno confeccionó un instructivo que hizo circular entre los legisladores del oficialismo con los puntos a destacar de la norma que hoy se debatirá en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social. Ahí aseguran que "el sistema previsional no es sustentable en el largo plazo y esconde serias inequidades", mientras que con el nuevo sistema se "protege y garantiza todos los años el poder adquisitivo de los jubilados y le da incluso la posibilidad de crecer por encima de la inflación".

Hace dos días, Carrió exigió modificaciones para apoyar la reforma previsional y advirtió que sólo la votaría si tiene garantías de que los jubilados no perderán poder adquisitivo. Según especialistas, con el cambio de la fórmula previsto para marzo, los jubilados perderían un 8%. El aumento sería de 6% y no de 14%, porque el ajuste ya no sería semestral, sino trimestral.

Después de la polémica que despertaron las palabras del diputado macrista Pablo Tonelli, quien manifestó que con el nuevo cálculo los jubilados "perderán plata, pero no poder adquisitivo", el Gobierno preparó un documento con los detalles y puntos fuertes de la reforma. "No queremos más sorpresas", admitieron fuentes oficiales.

Con el título: "¿Por qué la fórmula actual no sirve?", el oficialismo resaltará que "la fórmula actual es poco clara y poco transparente". Y agrega: "Es inestable. Algunos años sube más que la inflación, y otros menos. Como depende mucho del crecimiento de los ingresos de la Anses, es posible que en las recesiones provoque caídas en el poder adquisitivo de los jubilados".

Como contrapartida, los voceros del oficialismo destacarán que la nueva fórmula "es sencilla, transparente e independiente de los cambios que pueda haber en la coparticipación de impuestos".

Además de tratar la reforma previsional, el Presidente convocó ayer por decreto a sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre para tratar el presupuesto 2018, la reforma tributaria y el pacto fiscal entre la Nación y las provincias, y la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, entre otros.