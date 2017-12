Aníbal, cita con la Justicia y polémica en las redes

Plan Qunita. El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández presentó ayer a en los tribunales federales de Comodoro Py un pedido de exención de prisión en el marco de la nueva denuncia penal que recibió por haber vendido dos automóviles cuando no los había dado a embargo en la causa por el Plan Qunita . La fiscal Gabriela Baigún fue la impulsora de la nueva acusación, que reveló anteayer LA NACION.

En medio de la pulseada judicial, el ex funcionario mantuvo un cruce con el escritor Federico Andahazi. Chocaron el sábado en el programa Podemos Hablar, de Telefé, y ayer continuaron la pelea a través de la red social twitter. En la TV, durante un juego donde los invitados deben acercarse a un círculo cada vez que están de acuerdo con la frase que arroja el conductor -en este caso, que "la corrupción es el peor mal"- ambos se acercaron al centro. El kirchnerista opinó que hay "mucha" corrupción en el Gobierno actual y que "seguramente" también la hubo en el anterior. Asombrado, Andahazi dijo: "Estoy evitando estallar en una carcajada. Es un gran humorista Aníbal". Fernández, respondió: "No me faltes el respeto. Yo no soy humorista, hablo en serio". Todo siguió después en Twitter. "Este muchacho es el mismo que anoche me decía: ?Te voy a ir a buscar para que me pidas perdón'", tuiteó Andahazi, al aludir al paso de Aníbal por Tribunales. "Te voy a ir a buscar. No lo dudes", advirtió Fernández.